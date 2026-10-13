Lào Cai dự kiến bố trí hơn 1.300 tỷ đồng cho Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển

Chất lượng khám chữa bệnh ở Lào Cai tiếp tục được nâng lên. Ảnh: laocai.gov.vn.

Theo phương án đề xuất, nguồn vốn dành cho các dự án cấp tỉnh là hơn 143 tỷ đồng, trong đó năm 2026 dự kiến bố trí 5 tỷ đồng. Các nội dung đầu tư gồm hơn 12 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hơn 30 tỷ đồng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 10 tỷ đồng để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp thiết bị xét nghiệm, trong đó 5 tỷ đồng dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Chương trình dự kiến dành 45 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp các cơ sở dưỡng lão và cơ sở bảo trợ xã hội. Cụ thể, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 dự kiến được đầu tư 25 tỷ đồng, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 là 20 tỷ đồng.

Đối với cấp xã, tổng vốn dự kiến là hơn 1.157 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp tại 99 xã, phường; trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 dự kiến là hơn 31 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai vào ngày 6/10, hiện chương trình chưa được Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2026.