Lào Cai dự kiến bắn 90 giàn pháo hoa trong đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò

Ngày 10/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 10383/UBND-VX về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Theo phương án dự kiến, màn pháo hoa gồm 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, được tổ chức vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 16/10 tại khu vực Sân vận động phường Nghĩa Lộ, ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật khai mạc.

Theo phương án dự kiến, màn pháo hoa gồm 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, được tổ chức vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 16/10 tại khu vực Sân vận động phường Nghĩa Lộ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì xây dựng phương án, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn vị trí bắn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa và phải được các cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay có chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo chương trình chính thức, từ 19 giờ 30 phút ngày 16/10, các đoàn diễu diễn sẽ lần lượt đi qua sân khấu tại Sân vận động Nghĩa Lộ. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ, với chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” và màn đại Xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên và người dân.

Trước đó, từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ cùng ngày, khoảng 400 người trong trang phục truyền thống các dân tộc sẽ tham gia diễu diễn đường phố trên tuyến Điện Biên - Nguyễn Quang Bích đến Sân vận động phường Nghĩa Lộ.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn có thể tham quan Hội chợ Du lịch Tây Bắc, không gian quảng bá sản phẩm OCOP, trải nghiệm văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh du lịch tại Quảng trường Gold Field cùng một số địa điểm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.

Ban tổ chức cũng thông báo phát vé miễn phí vào sân xem lễ khai mạc từ 8 giờ ngày 14/10 cho đến khi hết vé, tại các điểm phát vé ở phường Nghĩa Lộ và phường Yên Bái. Du khách có thể đăng ký nhận vé thông qua các đơn vị lữ hành, khách sạn và cơ sở lưu trú theo hướng dẫn.