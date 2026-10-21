Lào Cai: Dự báo cháy rừng cấp V tại nhiều khu vực từ ngày 20 đến 26/10

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Theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, trong thời gian trên, cấp dự báo cháy rừng tại các khu vực theo dõi có sự khác nhau. Trong đó, khu vực Trạm Bắc Hà, Trạm Phố Ràng và Trạm Lục Yên duy trì cấp V trong cả tuần.

Khu vực Trạm Bắc Hà gồm các xã: Si Ma Cai, Sín Chéng, Pha Long, Mường Khương, Bản Lầu, Cao Sơn, Cốc Lầu, Bảo Nhai, Bản Liền, Bắc Hà, Lùng Phình và Tả Củ Tỷ. Khu vực Trạm Phố Ràng gồm các xã: Bảo Yên, Nghĩa Đô, Thượng Hà, Xuân Hòa, Phúc Khánh và Bảo Hà. Khu vực Trạm Lục Yên gồm các xã: Đông Cuông, Tân Hợp, Lâm Giang, Châu Quế, Phong Dụ Hạ, Lục Yên, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Mường Lai, Cảm Nhân, Mậu A, Lâm Thượng và Phong Dụ Thượng.

Tại khu vực Trạm Lào Cai, cấp dự báo lần lượt là cấp V ngày 20/10, cấp I từ ngày 21 đến 23/10, cấp II trong 2 ngày 24 và 25/10, cấp III ngày 26/10. Khu vực Trạm Sa Pa ở cấp II ngày 20/10 và cấp I từ ngày 21 đến 26/10.

Khu vực Trạm Mù Cang Chải được dự báo cấp III từ ngày 20 đến 23/10, cấp IV từ ngày 24 đến 26/10. Khu vực Trạm Văn Chấn cấp III trong 2 ngày 20 và 21/10, cấp I ngày 22 và 23/10, cấp II từ ngày 24 đến 26/10. Khu vực Trạm Yên Bái cấp III ngày 20 và 21/10, cấp IV từ ngày 22 đến 25/10, cấp I ngày 26/10.

Lực lượng kiểm lâm khu vực Văn Bàn sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để quan sát, kiểm tra những khu vực khó tiếp cận, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Đức Phương)

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm đề nghị chính quyền cấp xã, chủ rừng và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong rừng, ven rừng chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát; bố trí trạm chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện và thiết bị phù hợp tại các vùng trọng điểm; bảo đảm lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), hoặc cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), cần thông báo liên tục hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ rừng và người dân chủ động phòng ngừa; nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.