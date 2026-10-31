Lào Cai: Đột phá trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách

Vốn đăng ký mới tăng gấp 2,14 lần

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2.788,8 tỉ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 50 dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 33.155,9 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả này tăng 31,6% về số lượng dự án và gấp 2,14 lần về quy mô tổng vốn đăng ký.

Cơ cấu các dự án được chấp thuận trong 10 tháng trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt:

10 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp;

14 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng;

4 dự án khai thác và chế biến khoáng sản;

2 dự án phát triển nhà ở;

20 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai có 1.461 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tích lũy đạt trên 314.000 tỉ đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Nhằm chuẩn bị dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo, tỉnh Lào Cai đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Chính phủ)

Kiên quyết thu hồi dự án vi phạm, gỡ khó cho doanh nghiệp

Song hành cùng chính sách trải thảm đỏ đón dòng vốn mới, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác hậu kiểm, thanh tra và rà soát các dự án tồn đọng kéo dài, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn lực xã hội.

Trong 10 tháng qua, cơ quan đăng ký đầu tư đã thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với 60 dự án; ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động của 13 dự án vi phạm quy định hoặc không bảo đảm tiến độ cam kết.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ 8 quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới để đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các dự án gặp vướng mắc khách quan, tỉnh thành lập các tổ công tác phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở để rà soát quy trình pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ về giải phóng mặt bằng, giao đất, xây dựng và đánh giá tác động môi trường.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, đã có 17 dự án từng bị đình trệ hoặc tạm ngừng hoạt động được tháo gỡ khó khăn, khôi phục triển khai hoặc chính thức vận hành trở lại.

Tỉnh duy trì nhất quán quan điểm tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư chân chính, nhưng sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm, thu hồi giấy phép đối với các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính hoặc cố tình chây ỳ.

Nhằm chuẩn bị dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo, tỉnh Lào Cai đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và làm việc trực tiếp với nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Trong những tháng cuối năm 2026, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, Lào Cai sẽ triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).