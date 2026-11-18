Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tiếp các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo ISDAE 2026 ngày 12/11. (Ảnh: Nguyễn Hiên)

Từ những bước tiến về hạ tầng giao thông, cửa khẩu thông minh đến các cơ chế xúc tiến thương mại và tận dụng hiệp định thương mại tự do, ngoại giao kinh tế địa phương đang góp phần đưa Lào Cai chuyển mình, sẵn sàng đón những cơ hội mới từ tiến trình hội nhập APEC.

Không gian hợp tác kinh tế rộng mở

Nằm trên Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Lào Cai giữ vị trí kết nối trực tiếp giữa thị trường Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC năm 2027, vị trí địa kinh tế của tỉnh càng có ý nghĩa trong thúc đẩy giao thương, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Nhận thức rõ lợi thế đó, tỉnh chú trọng xây dựng các cơ chế hợp tác thương mại cấp địa phương, tạo nền tảng để quan hệ kinh tế với các đối tác đi vào chiều sâu. Tại Hội nghị Hành lang kinh tế lần thứ XII năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã tham gia tham luận về phát triển logistics, thương mại biên giới và liên kết vùng. Sở cũng ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại và logistics Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng với Cục Thương mại 7 châu, thành phố tỉnh Vân Nam.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Cơ chế trao đổi với Cục Thương mại châu Hồng Hà tiếp tục được duy trì thông qua các cuộc làm việc trực tuyến, trao đổi kết quả giao thương và phối hợp tổ chức những hoạt động bên lề Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2026.

Từ nền tảng hợp tác đó, tư duy phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh Lào Cai đang chuyển dịch theo hướng chủ động hơn: không chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển mà còn tìm cách giữ lại nhiều giá trị gia tăng tại địa phương thông qua phát triển dịch vụ logistics, chế biến sâu nông sản và thúc đẩy thương mại hai chiều với điển hình là Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), có phạm vi 3.828,8 ha, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1215 tỷ USD vào năm 2030.

Quy mô giao thương thể hiện qua những “con số biết nói” là minh chứng cho tiềm năng của tỉnh và những nỗ lực ngoại giao kinh tế thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch đạt 2.993,05 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025; riêng xuất khẩu đạt 1.980,72 triệu USD, nhập khẩu đạt 850,91 triệu USD và các loại hình khác đạt 161,42 triệu USD. Ước cả năm 2026, tổng kim ngạch đạt khoảng 4.171 triệu USD, tăng 30,8% so với năm 2025, bằng 68% kế hoạch 6.140 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa qua cửa khẩu cũng cho thấy sự đa dạng của dòng lưu chuyển thương mại. Năm 2025, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm phốt pho vàng với 82,01 nghìn tấn, trị giá 338,95 triệu USD; sầu riêng đạt 84,64 nghìn tấn, trị giá 281,66 triệu USD; thanh long đạt 125,46 triệu USD, sắn 33,44 triệu USD, vải 30,32 triệu USD và dưa hấu 17,40 triệu USD. Đáng chú ý, nông sản và trái cây nhiệt đới từ các tỉnh phía Nam chiếm tỷ trọng lớn trong hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai.

Đột phá hạ tầng, khơi thông mạch giao thương

Muốn phát huy vai trò cửa ngõ, Lào Cai cần một hệ thống hạ tầng đủ sức kết nối nhanh, thông suốt và hiệu quả. Bởi vậy, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng cửa khẩu đang trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên phương diện hạ tầng cứng, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng cho kết nối vận tải xuyên biên giới. Cùng với đó, việc đàm phán Hiệp định liên Chính phủ về kết nối ray giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc là bước chuẩn bị cần thiết để hình thành tuyến vận tải đường sắt liên thông. Khi được triển khai đồng bộ, tuyến đường này sẽ kết nối các cảng biển miền Bắc Việt Nam với nội địa Trung Quốc và xa hơn là khu vực Trung Á - châu Âu, góp phần rút ngắn hành trình và giảm chi phí logistics.

Một công trình kết nối khác có ý nghĩa đối với giao thương biên giới là cầu đường bộ qua sông Hồng tại khu vực Bản Vược (Bát Xát, Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc). Công trình dự kiến hợp long nhịp chính trong tháng 12/2026 và chính thức vận hành trong năm 2027. Đây không chỉ là kết nối về giao thông mà còn mở rộng dư địa hợp tác thương mại, logistics giữa hai địa phương hai bên biên giới.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, Lào Cai đang thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, coi chuyển đổi số và tự động hóa là giải pháp nâng cao năng lực thông quan. Ngày 18/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh; địa phương hiện đang triển khai thí điểm tại lối thông quan Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và khu vực Bản Vược - Bá Sái.

Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở việc hiện đại hóa quy trình quản lý, mà còn được thể hiện trực tiếp qua hiệu quả giao thương. Thời gian thông quan được rút ngắn, tình trạng ùn tắc nông sản vào chính vụ có thể được hạn chế, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường Vân Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho chiều lưu chuyển nguyên liệu sản xuất, phân bón từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cùng với đầu tư hạ tầng và hiện đại hóa cửa khẩu, công tác quản lý thương mại biên giới, phát triển dịch vụ logistics và thương mại điện tử tiếp tục được chú trọng. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và những yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Đây là những điều kiện quan trọng để hàng hóa lưu thông thuận lợi, nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và củng cố niềm tin của đối tác.

Tận dụng sóng hội nhập

Hạ tầng kết nối và cơ chế hợp tác được mở rộng sẽ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp địa phương có khả năng tiếp cận thị trường, tận dụng ưu đãi thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Trong tiến trình đó, Lào Cai chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các nền kinh tế APEC.

Từ tháng 2/2026, thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được phân cấp, Sở Công Thương đang quản lý 486 hồ sơ thương nhân, trong đó khoảng 40 thương nhân thường xuyên đề nghị cấp C/O. Trong 9 tháng năm 2026, Sở đã cấp C/O cho hơn 630.000 tấn hàng hóa, trị giá khoảng 450 triệu USD. Các mặt hàng gồm thanh long, sầu riêng, chôm chôm, sắn lát, quế, hồi, bột đá, hạt phụ gia và hàng may mặc…, xuất khẩu sang Trung Quốc, các nước ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, Hoa Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc).

Các mẫu C/O tận dụng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định như ACFTA, RCEP, CPTPP, VKFTA, VJEPA và AANZFTA. Đây không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà còn là công cụ thiết thực giúp hàng hóa đáp ứng yêu cầu xuất xứ, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận các thị trường có ưu đãi thương mại.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được triển khai theo hướng gắn kết quảng bá sản phẩm với tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Tỉnh đã tổ chức gian hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Trung Quốc - Nam Á lần thứ 10 và Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 30. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ở tỉnh Vân Nam tháng 5/2026, gần 150 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự và 9 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026; phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đoàn giao dịch thương mại chuyên ngành cà phê tại Côn Minh và chuẩn bị tham gia Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Những hoạt động này góp phần đưa doanh nghiệp đến gần hơn với đối tác, thị trường, đồng thời tạo thêm kênh kết nối trực tiếp giữa sản phẩm địa phương với nhu cầu thương mại quốc tế.

Những kết quả hợp tác kinh tế, thương mại của Lào Cai với các nền kinh tế thành viên APEC, nổi bật là Trung Quốc trong giai đoạn 2025-2026 cho thấy nỗ lực chuẩn bị đồng bộ trên cả ba phương diện: thể chế, hạ tầng và năng lực hội nhập của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 tại Thâm Quyến và Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC năm 2027, Lào Cai có thêm cơ hội phát huy vị trí kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế cấp địa phương và mở rộng quan hệ với các đối tác trong khu vực.

Với định hướng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Lào Cai đang nỗ lực kết hợp phát triển hạ tầng logistics quy mô lớn với nâng cao giá trị kinh tế địa phương. Khi lợi thế cửa ngõ được chuyển hóa thành năng lực kết nối, dịch vụ và sản xuất, ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục là đòn bẩy quan trọng giúp tỉnh mở rộng không gian phát triển, đón bắt cơ hội hội nhập và đóng góp thiết thực vào dòng chảy hợp tác kinh tế khu vực.