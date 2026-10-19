Lào Cai: Đồng loạt khai mạc tập huấn mô hình 'Người bản số'

Quang cảnh một điểm khai mạc. Ảnh: TGLC.

Chương trình tập huấn năm 2026 diễn ra từ ngày 19/10 đến 29/10/2026 với quy mô 20 lớp học tại 32 xã, phường, đào tạo trực tiếp cho 1.200 học viên là lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai dự và phát biểu tại xã Yên Bình. Ảnh: TGLC.

Trong thời gian 2 ngày của mỗi khóa học, các học viên được trang bị toàn diện các chuyên đề trọng tâm: nhận thức về chuyển đổi số; kỹ năng an toàn số và nhận diện lừa đảo trên không gian mạng; thực hành dịch vụ công trực tuyến, định danh VNeID; thanh toán số; thương mại điện tử; đặc biệt là kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có kiểm chứng phục vụ đời sống và công việc. Cùng với đó, học viên được rèn luyện phương pháp “cầm tay chỉ việc”, kỹ năng truyền thông, hướng dẫn cộng đồng và khai thác chuyên trang, ứng dụng “Người bản số Lào Cai”.

Trong bối cảnh không gian mạng đang trở thành mặt trận tư tưởng nóng bỏng, việc đào tạo lực lượng “Người bản số” có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Đây không chỉ là giải pháp đột phá nhằm thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy kinh tế số - xã hội số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn trực tiếp xây dựng mạng lưới hạt nhân xung kích tại thôn, bản.

Mỗi “Người bản số” được trang bị kỹ năng số vững vàng, tư duy phản biện và khả năng kiểm chứng thông tin chính là một “chiến sĩ số”, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Ông Phùng Nam Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai dự và phát biểu tại điểm đào tạo xã Bát Xát. Ảnh: TGLC.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu các giảng viên, trợ giảng bám sát thực tiễn, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi và kêu gọi học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp thu kiến thức để sau tập huấn thực sự trở thành những cánh tay nối dài của Đảng, hạt nhân dẫn dắt cộng đồng bước vào kỷ nguyên số.