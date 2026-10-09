Lào Cai đồng hành, tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp phát triển

Quang cảnh Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh cùng hơn 300 doanh nhân, đại diện cho cộng đồng hơn 13 nghìn doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp tiêu biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận được sự tôn vinh, quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nêu rõ: Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhận định Lào Cai đang có dư địa phát triển mạnh mẽ, không gian và tiềm năng to lớn. Điều đó cũng đặt ra trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương.

Đặc biệt, cơ hội phát triển của doanh nghiệp ngày càng rõ nét khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó là sự quan tâm dành cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Tỉnh uỷ, đã củng cố niềm tin, tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Lào Cai.

Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Sau Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; làm cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động với cấp ủy, chính quyền; tăng cường kết nối nguồn lực, thị trường và các cơ hội hợp tác mới.

Đại diện các doanh nhân, nhà đầu tư phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đến các chính sách về vốn; ưu tiên mặt bằng sản xuất, đầu tư hạ tầng, phát triển thị trường và nguồn nhân lực chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại - xuất nhập khẩu, logistics, du lịch, nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, năng lượng và các loại hình dịch vụ mới, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân Lào Cai thời gian qua đã có đóng góp to lớn, bền bỉ, tâm huyết, giàu trách nhiệm với địa phương. Hội nghị gặp mặt vừa là dịp để cấp ủy, chính quyền nắm bắt thành quả, vừa là cơ hội để lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, trăn trở, kỳ vọng của các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân Lào Cai.

Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, Lào Cai vẫn đạt kết quả quan trọng với nhiều đột phá.

Đó là tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 9,09%; riêng quý III tăng 10,58%, đứng thứ 3 trong vùng và thứ 10 cả nước. Toàn tỉnh hiện có 13.346 doanh nghiệp đăng ký, trong đó hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm, có thêm 1.289 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 16.900 tỷ đồng; tỉnh đã cấp mới và chấp thuận chủ trương đầu tư cho hơn 40 dự án, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó có 5 khu công nghiệp mới, quy mô 1.255 ha.

Các doanh nhân, nhà đầu tư dự Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách nhà nước. Đến ngày 7/10/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.138 tỷ đồng, bằng 92% dự toán Trung ương giao. Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp trên 30 tỷ đồng cho các chương trình khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh thành tựu đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước, quốc tế. Các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư có tiềm lực tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Lào Cai không chỉ cần có thêm nhiều doanh nghiệp, mà cần có những doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu, có năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn xa; không chỉ là những dự án đầu tư lớn, mà còn cần những dự án thực sự hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng và sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các doanh nhân, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, cùng chung mục tiêu xây dựng Lào Cai ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Chính quyền không thể làm thay doanh nghiệp, nhưng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát huy năng lực. Doanh nghiệp không thể thay chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhưng hoàn toàn có thể đồng hành, hiến kế và góp sức cùng chính quyền kiến tạo tương lai phát triển.

Sự đồng hành của tỉnh được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng việc tháo gỡ từng thủ tục hành chính, tháo gỡ từng dự án, phần việc.

Lào Cai cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, Lào Cai nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tôn vinh, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 25 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh.