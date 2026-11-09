Lào Cai đón rét đậm, rét hại đến bao giờ?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông ở một số nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ lúc 19h ngày 9/11 dao động từ 8 - 19°C. Hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lào Cai.

Dự báo, đêm 9/11, thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 10 đến 11/11, mây thay đổi, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng thấp trời rét, vùng cao trời rét đậm (đêm và sáng trời rét hại), vùng núi cao trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng thấp từ 15 - 17°C, vùng cao 11 - 13°C, vùng núi cao 6 - 8°C

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng cao và núi cao trời rét đậm, rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và việc tham gia giao thông. Trời rét đậm, rét hại cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và vật nuôi.

Đây là bản tin cuối cùng về đợt gió mùa Đông Bắc này.