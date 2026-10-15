Lào Cai dồn lực đưa hơn 800 tỷ đồng vốn làm đường giao thông về với bản làng

Thực hiện đợt cao điểm kiên cố hóa giao thông nông thôn, khắp các thôn bản vùng cao Lào Cai đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi. Chỉ sau 30 ngày ra quân, toàn tỉnh Lào Cai đã giải ngân được hơn 389,2 tỷ đồng (đạt 47,8% kế hoạch vốn), hoàn thành gần 296 km nền đường và hơn 165 km mặt đường bê tông xi măng.

Không khí thi đua sôi nổi tại một công trình đường giao thông nông thôn ở Lào Cai trong đợt cao điểm nước rút hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026.

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đến nay đã có 18 xã, phường xuất sắc hoàn thành trọn vẹn cả 3 mục tiêu của đợt cao điểm; 28 địa phương bứt phá với tỷ lệ giải ngân đạt trên 75%. Hàng trăm công trình được phê duyệt và bấm nút khởi công nhanh chóng nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cơ sở.

Xác định giao thông đi trước mở đường cho kinh tế - xã hội bứt phá, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng tốc, siết chặt tiến độ trong giai đoạn nước rút quý IV. Trọng tâm là khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thi công những công trình đủ điều kiện và thực hiện nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành ngay trong tháng.

Để đảm bảo dòng vốn phát triển hạ tầng về đích đúng hẹn, tỉnh Lào Cai gắn chặt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở với từng công trình cụ thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt.