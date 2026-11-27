Theo bản tin phát lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai từ đêm 27 và sáng sớm 28/11.

Trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi; đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ ghi nhận lúc 13 giờ ngày 27/11 phổ biến từ 19 - 25,5°C, độ ẩm từ 53 - 62%.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 24 - 48 giờ tới, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm, rét hại; vùng núi cao rét đậm, đêm và sáng rét hại.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực được dự báo như sau:

Các địa phương vùng cao như Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Mù Cang Chải, Hạnh Phúc và khu vực vùng núi cao Sa Pa cần chú ý diễn biến rét đậm, rét hại, đặc biệt vào thời điểm đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ em; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.