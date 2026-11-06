Lào Cai đón hơn 10,8 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Lào Cai đón 10,85 triệu lượt khách, đạt 96,2% kế hoạch năm (11,28 triệu lượt), trong đó khách quốc tế trên 1,53 triệu lượt.

Đoàn Famtrip tham quan, khảo sát các khu nghỉ dưỡng tại xã Hạnh Phúc.

Đây là kết quả tích cực cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Lào Cai đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các địa danh du lịch nổi tiếng gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.

Đồi chè cổ thụ 300 - 400 năm tuổi tại xã Phình Hồ là điểm đến hấp dẫn du khách tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đà tăng trưởng lượng khách, tổng thu từ du lịch Lào Cai trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% kế hoạch năm (51.100 tỷ đồng), tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả trên phản ánh những nỗ lực của tỉnh trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch văn hóa, trải nghiệm bản làng và du lịch cộng đồng tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến Lào Cai.

Trải nghiệm Thiền Chuông tại Lechamp Tú Lệ là một trong những điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Với tổng lượng khách đạt hơn 10,85 triệu lượt sau 10 tháng, du lịch Lào Cai đang tiến gần mục tiêu kế hoạch cả năm. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.