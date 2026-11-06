Lào Cai đón hơn 10,8 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng
Trong tháng 10/2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 4.270 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Lũy kế 10 tháng năm 2026, Lào Cai đón 10,85 triệu lượt khách, đạt 96,2% kế hoạch năm (11,28 triệu lượt), trong đó khách quốc tế trên 1,53 triệu lượt.
Đây là kết quả tích cực cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Lào Cai đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các địa danh du lịch nổi tiếng gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.
Cùng với đà tăng trưởng lượng khách, tổng thu từ du lịch Lào Cai trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% kế hoạch năm (51.100 tỷ đồng), tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.
Kết quả trên phản ánh những nỗ lực của tỉnh trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch văn hóa, trải nghiệm bản làng và du lịch cộng đồng tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến Lào Cai.
Với tổng lượng khách đạt hơn 10,85 triệu lượt sau 10 tháng, du lịch Lào Cai đang tiến gần mục tiêu kế hoạch cả năm. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-don-hon-108-trieu-luot-khach-du-lich-trong-10-thang-post913713.html