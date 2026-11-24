Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng hoa chào mừng các du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đoàn tàu Chapa-Tonkin Heritage Express được thiết kế theo tiêu chuẩn du lịch cao cấp, với không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, góp phần tạo thêm trải nghiệm mới trên hành trình khám phá Tây Bắc của du khách.

Tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 45 phút ngày 23/11, đưa 160 du khách từ nhiều quốc tịch như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore... đến ga Lào Cai vào 5 giờ 20 phút sáng 24/11.

Tại chương trình, đoàn khách được chào đón, tặng hoa và giao lưu trong không khí thân thiện, ấm áp, thể hiện sự hiếu khách của địa phương.

Đoàn tàu Chapa-Tonkin Heritage Express đưa 160 du khách đến Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Việc đón đoàn tàu du lịch Chapa-Tonkin Heritage Express là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030, từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế kết nối đường sắt, phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với những chuyến tàu di sản.

Các đại biểu giao lưu với đoàn khách du lịch trên chuyến tàu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thông qua chương trình, tỉnh Lào Cai kỳ vọng tăng cường liên kết giữa hoạt động vận tải đường sắt với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; mở rộng cơ hội xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối Hà Nội với Lào Cai và các điểm đến đặc sắc của địa phương, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Chào mừng đoàn du khách đến Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Hoạt động đón khách đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến du khách trong nước và quốc tế, tạo thêm động lực phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Lào Cai trong thời gian tới.