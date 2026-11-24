Đúng 5 giờ 20 phút sáng, đoàn tàu du lịch Chapa – Tonkin Heritage Express chở theo 160 du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác trên thế giới đi từ Hà Nội đã đến Ga Lào Cai, kết thúc hành trình di chuyển bằng đường sắt và mở đầu chuyến khám phá vùng cao Tây Bắc.

Đại biểu tỉnh Lào Cai đón đoàn đại biểu tới từ tỉnh Thái Nguyên.

Ngay khi bước xuống tàu, các du khách đã được các đại biểu đại diện ngành văn hóa, du lịch Lào Cai, đường sắt Việt Nam và chính quyền địa phương chào đón bằng những bó hoa tươi thắm. Không khí đón tiếp diễn ra thân tình, ấm áp tại sảnh nhà ga.

Đặc biệt, đoàn du khách trên chuyến tàu tới Lào Cai lần này có ông Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng đoàn đại biểu tới từ Thái Nguyên.

Tham dự chương trình đón đoàn du khách, về phía tỉnh Lào Cai có: ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh; lãnh đạo các phường Lào Cai, Sa Pa; đại diện các đơn vị ngành đường sắt và doanh nghiệp du lịch (Công ty Cổ phần du lịch Chapa).

Các du khách trên chuyến tàu sớm nhất tới Lào Cai sáng 24/11 đã được đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu.

Chương trình diễn ra đúng ngày 24/11 – Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức đón đoàn khách du lịch trong dịp này không chỉ thể hiện sự quan tâm, hiếu khách của địa phương còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lào Cai đến du khách trong nước và quốc tế.

Chapa – Tonkin Heritage Express là sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa phát triển. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đoàn tàu du lịch 5 sao Chapa – Tonkin Heritage chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 10/10/2026, phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai.

Đoàn đại biểu và du khách trải nghiệm toa tàu du lịch Chapa.

Điểm nhấn của sản phẩm là không gian nội thất mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, kết hợp phong cách Đông Dương với những chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công, kiến trúc truyền thống và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

Các hạng cabin được thiết kế theo phong cách riêng, hướng tới nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm của nhiều nhóm du khách. Thay vì chỉ chú trọng việc di chuyển giữa các điểm đến, sản phẩm được phát triển theo xu hướng du lịch chậm, đề cao sự thư thái, tiện nghi và trải nghiệm văn hóa trong suốt hành trình.

Hiện Công ty Cổ phần Du lịch Chapa đang khai thác 12 toa xe chất lượng cao trên tuyến Hà Nội – Lào Cai và 2 toa xe cao cấp trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng. Doanh nghiệp cũng định hướng mở rộng các sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá những điểm đến đặc trưng của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.

Ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Chương trình đón đoàn tàu du lịch Chapa – Tonkin Heritage Express được tổ chức nhằm thực hiện định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác lợi thế kết nối đường sắt, từng bước phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với những chuyến tàu di sản.

Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị vận tải đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các địa phương, tạo điều kiện phát triển những sản phẩm du lịch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo thông tin từ ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổng lượng khách quốc tế đến Ga Lao Cai từ tháng 1/12026 đến 24/11/2026 là 412.963 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025 (riêng trong ngày 24/11) đón khoảng hơn 1.000 lượt khách quốc tế.

Trong bối cảnh Lào Cai đang triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, việc khai thác hiệu quả tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội thu hút khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa, thể hiện cách làm mới của Lào Cai trong cách tiếp cận du khách, hướng tới xây dựng điểm đến thân thiện, hấp dẫn và giàu trải nghiệm.