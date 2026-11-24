Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với ngành đường sắt, Công ty Cổ phần Du lịch Chapa tổ chức đón khách

Đoàn tàu tới Ga Lào Cai lúc 5 giờ 20 phút, đưa du khách từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác đến khám phá Tây Bắc.

Hoạt động diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần giới thiệu điểm đến và phát triển du lịch gắn với đường sắt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với ngành đường sắt, Công ty Cổ phần Du lịch Chapa tổ chức đón khách. Đại diện các đơn vị tặng hoa, chào mừng du khách tại nhà ga. Cách đón tiếp gần gũi ngay khi du khách xuống tàu góp phần tạo ấn tượng về sự thân thiện, mến khách của Lào Cai.

Chapa - Tonkin Heritage Express do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa đầu tư, phối hợp với ngành đường sắt khai thác trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Các toa xe được cải tạo theo phong cách Đông Dương, kết hợp chất liệu văn hóa Tây Bắc.

Không gian sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm, họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ và hoa văn của người Mông. Việc đưa các chi tiết bản địa vào nội thất giúp hành khách tiếp cận văn hóa vùng cao ngay trong hành trình.

Đại diện các đơn vị tặng hoa, chào mừng du khách tại nhà ga

Theo ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tuyến Hà Nội - Lào Cai có lợi thế kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa. Để phát huy lợi thế, cần tổ chức đồng bộ việc đặt vé, đón tiễn, phục vụ trên tàu và kết nối phương tiện, lưu trú tại điểm đến. Ngành đường sắt chú trọng an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng và phục vụ hành khách.

Chương trình đón tàu nằm trong định hướng đa dạng hóa sản phẩm, khai thác kết nối đường sắt và phát triển trải nghiệm gắn với những chuyến tàu di sản. Hoạt động cũng góp phần triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.

Các toa xe được cải tạo theo phong cách Đông Dương, kết hợp chất liệu văn hóa Tây Bắc

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận tải và doanh nghiệp lữ hành mở thêm cơ hội giới thiệu cảnh quan, văn hóa địa phương đến khách quốc tế. Từ hành trình trên tàu đến khâu đón tiếp tại ga, chất lượng phục vụ cần được kết nối xuyên suốt để tạo trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn.

Đón khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để Lào Cai quảng bá bản sắc thông qua những hoạt động du lịch cụ thể, hướng tới mở rộng thị trường và nâng cao sức hút của điểm đến.