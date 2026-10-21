Lào Cai đối thoại về chính sách lao động, việc làm tại Lục Yên

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu và người lao động được giới thiệu nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, các vị trí tuyển dụng, chế độ tiền lương, chính sách bảo hiểm cùng các quyền lợi, phúc lợi liên quan. Người lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu các lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hoàn cảnh gia đình.

Đại diện doanh nghiệp, người lao động tham dự hội nghị.

Các doanh nghiệp trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng lao động. Nội dung tập trung vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực, kết nối cung cầu lao động, đào tạo nghề và đào tạo lại người lao động; thực hiện chính sách lao động, việc làm, lao động nước ngoài, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp phát tờ rơi giới thiệu việc làm cho người lao động.

Các ý kiến cũng đề cập đến an toàn, vệ sinh lao động, khám sức khỏe nghề nghiệp, kiểm định kỹ thuật an toàn; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhà ở xã hội cho công nhân và công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại diện chính quyền cơ sở và người lao động các xã, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách, khả năng tiếp cận thông tin và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách tại cơ sở.

Hội nghị góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người lao động; hỗ trợ người lao động tại 6 xã tiếp cận cơ hội việc làm, hướng tới ổn định thu nhập và cải thiện cuộc sống.