Từ cấp tỉnh đến cơ sở, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ qua việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm, kiểm tra tiến độ và tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Từ đổi mới tư duy đến nâng cao trách nhiệm thực thi

Nghị quyết 29, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới” đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Đối với Lào Cai, trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; địa phương đã đẩy mạnh thực hiện: cấp ủy tập trung định hướng, lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát; chính quyền chủ động tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; cán bộ, công chức phải rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả công việc. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 38, ngày 30/7/2026 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đã nhấn mạnh yêu cầu thực hiện phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tại Văn bản số 9060, ngày 07/9/2026 về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác tham mưu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu đối với chất lượng, tiến độ và kết quả tham mưu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động quyết định, xử lý công việc thuộc thẩm quyền; chấn chỉnh việc lấy ý kiến, xin ý kiến nhiều lần, nhiều vòng, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: yêu cầu chuyển từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng quản trị”; từ “ban hành chủ trương” sang “tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả”; từ quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sang tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu; từ kiểm tra khi phát sinh vấn đề sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa.

Định hướng này cho thấy đổi mới phương thức lãnh đạo không dừng ở việc thay đổi cách ban hành văn bản hay tổ chức hội nghị, quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Cấp ủy phải lựa chọn đúng việc trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Việc đánh giá cán bộ cần gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, nhất là năng lực xử lý việc khó và trách nhiệm của người đứng đầu.

Kiến tạo phát triển từ đổi mới quản trị địa phương

Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã được giao thêm nhiệm vụ và thẩm quyền, đồng thời phải trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Điều đó đòi hỏi cấp ủy cơ sở không chỉ lãnh đạo bằng chủ trương mà phải chủ động định hướng, tạo điều kiện để chính quyền đổi mới cách làm, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ và huy động sự tham gia của Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ cán bộ giảm thao tác thủ công mà còn góp phần đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Một trong những biểu hiện rõ nét của đổi mới quản trị là ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thực hiện Kế hoạch 429, ngày 10/9/2026 của UBND tỉnh, tỉnh đã triển khai thí điểm công cụ “Trợ lý Nhân dân” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 2 cơ sở thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 5 xã, phường gồm: Yên Bái, Yên Bình, Cam Đường, Sa Pa và Bát Xát.

Công cụ này có khả năng nhận dạng thông tin trên giấy tờ, tự động điền dữ liệu vào biểu mẫu, số hóa và đính kèm thành phần hồ sơ, đồng thời hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin kê khai. Đáng chú ý, hệ thống còn hỗ trợ bằng giọng nói đối với 12 thủ tục hộ tịch, chứng thực phổ biến, góp phần giúp người dân dễ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Sau một tháng thí điểm, đến ngày 15/10/2026, công cụ đã hỗ trợ hoàn thiện 5.599 hồ sơ. Trong đó, AI có thể tự điền từ 60 - 80% dữ liệu biểu mẫu, giúp giảm thời gian nhập liệu từ 15 - 20 phút xuống còn 3 - 5 phút.

Kết quả bước đầu cho thấy việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ cán bộ giảm thao tác thủ công còn góp phần đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân phường Cam Đường được hướng dẫn thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

Tại phường Cam Đường, yêu cầu đổi mới được cụ thể hóa bằng mô hình “Một điểm dừng - Vạn sự thông”, với nguyên tắc “5 tại chỗ”, hướng tới giải quyết thủ tục hành chính tại một đầu mối, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cùng với việc rà soát quy chế làm việc, phường chú trọng phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Chi, người dân phường Cam Đường, chia sẻ: “Việc giải quyết hồ sơ hiện nay thuận tiện hơn rất nhiều; cán bộ hướng dẫn cụ thể, thời gian xử lý được rút ngắn, nhiều thủ tục trước đây phải đi lại nhiều lần thì nay được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường”.

Từ ứng dụng công nghệ đến tổ chức lại quy trình giải quyết công việc, điểm chung trong cách làm của Cam Đường là hướng hoạt động của bộ máy hành chính đến gần người dân hơn. Đằng sau sự thay đổi ấy cần có vai trò lãnh đạo, định hướng của cấp ủy, sự chủ động của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi công vụ.

Ở xã Mỏ Vàng, đổi mới phương thức lãnh đạo được thể hiện rõ qua cách cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong vận động Nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

Cán bộ, nhân dân xã Mỏ Vàng kiểm tra chất lượng đường giao thông nông thôn.

Năm 2026, xã triển khai 9 dự án giao thông theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thay vì chỉ giao nhiệm vụ cho chính quyền tổ chức thực hiện, cấp ủy chỉ đạo các chi bộ thôn đưa chủ trương làm đường vào sinh hoạt định kỳ; phân công đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong Nhân dân. Trong 10 tháng năm 2026, có hơn 100 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 1 ha đất, gần 5.000 cây quế và đóng góp hơn 1 tỷ đồng, góp phần mở rộng, bê tông hóa 8,5 km đường giao thông nông thôn.

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của người dân và hiệu quả của phương thức lãnh đạo dựa vào dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi chủ trương được giải thích thấu đáo, lợi ích được nhìn thấy rõ và cán bộ trực tiếp cùng dân tháo gỡ khó khăn, người dân sẽ chủ động tham gia, biến nhiệm vụ phát triển thành công việc chung của cộng đồng.

Những tuyến đường giao thông được xây mới tại Mỏ Vàng giúp người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy giao thương kinh tế phát triển.

Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng, cho biết: Nếu trước đây, nhiều việc phải qua nhiều cấp xin ý kiến thì nay UBND xã được giao thêm thẩm quyền để chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đổi mới phương thức lãnh đạo hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì vậy, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và mức độ thụ hưởng của người dân là những căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đời sống kinh tế -xã hội ngày càng phát triển.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP ước tăng 9,53%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 64.116,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 78.200 tỷ đồng, tăng 22%.

Hoạt động du lịch đón 10,85 triệu lượt khách, tổng thu đạt 45.150 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 48 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 32.499 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 48 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 32.499 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 18/11 đạt 18.556 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, tăng 22%. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 16/11 đạt 73,6% kế hoạch tỉnh giao, bằng 89,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc đạt 94,5%; toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 29.998 lao động, bằng 93,74% kế hoạch. Trong chuyển đổi số, 72/76 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành kiểm thử trong Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 64.116,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Trong đó, đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm quản trị, điều hành và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở góp phần tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực phát triển. Khi cấp ủy lãnh đạo đúng trọng tâm, chính quyền chủ động hành động, cán bộ rõ trách nhiệm và Nhân dân đồng thuận, tham gia, chủ trương sẽ được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Đó là nền tảng để Lào Cai khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.