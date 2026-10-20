Lào Cai: Đổi mới giáo dục mầm non từ những lớp học thí điểm

Hiệu quả bước đầu và những điểm mới nổi bật

Năm học 2026 - 2027, chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục trên cả nước. Chương trình hướng tới phát triển năng lực, lấy trẻ làm trung tâm; việc học được tổ chức thông qua các hoạt động vui chơi, thực hành và trải nghiệm.

Trẻ được học thông qua các trò chơi và hoạt động trải nghiệm.

Giáo viên được chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tế; việc phối hợp với phụ huynh và giáo dục hòa nhập được tăng cường.

Chương trình duy trì thời lượng 35 tuần trong năm học, đồng thời yêu cầu không dạy trước chương trình lớp 1 và cắt giảm thủ tục, hồ sơ, sổ sách cho giáo viên.

Tại Lào Cai, chương trình được triển khai song song với việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 15/8/2026 của UBND tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 15 trường mầm non tham gia thí điểm, với 528 nhóm, lớp và 13.893 trẻ. Đội ngũ thực hiện gồm 1.310 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại Trường Mầm non Văn Phú, phường Văn Phú, một trong những trường tham gia thí điểm, các giờ học diễn ra sôi nổi. Cô giáo Hoàng Tuyết Nhung chia sẻ: “Khi thực hiện các hoạt động theo chương trình, tôi thấy trẻ hứng thú hơn. Với lứa tuổi nhà trẻ, các con thích đi học, thích tham gia hoạt động tại lớp hơn; phụ huynh cũng tin tưởng gửi gắm con cho giáo viên”.

Giờ học của trẻ thêm phong phú, sáng tạo khi triển khai chương trình giáo dục mầm non mới.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, các nhà trường còn quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục.

Cô giáo Lục Thị Hồng, Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Nghĩa Lộ, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của nhà trường, cộng đồng, ban giám hiệu, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và chuyên môn để tiếp cận chương trình một cách toàn diện nhất”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, cô Nguyễn Thị Nhung, cho biết nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị để đáp ứng yêu cầu. “Dù chương trình còn mới, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng toàn đội ngũ đang rất quyết tâm”, cô Nhung nói.

Các nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mầm non mới.

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên và thành lập các đoàn kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Vy - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, đánh giá: “Chương trình theo Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT là bước đột phá quan trọng. Mặc dù quy mô các trường thí điểm tăng mạnh sau sáp nhập theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND, nhưng Sở đã chủ động tập huấn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Sự hào hứng của trẻ và sự đồng thuận của phụ huynh là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả bước đầu của chương trình”.

Nền tảng để phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030

Kết quả tích cực tại các lớp thí điểm là cơ sở để Lào Cai thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh đặt mục tiêu huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, tổ chức học 2 buổi/ngày theo chương trình mới; ưu tiên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu đô thị và khu công nghiệp. Lào Cai sẽ tập trung nguồn lực chuẩn hóa cơ sở vật chất, bố trí đủ giáo viên, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 38%, trẻ mẫu giáo đạt 99%. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo tại Khu vực I đạt 100%, Khu vực II đạt từ 99,5% và Khu vực III đạt từ 97,5% trở lên.

Chương trình giáo dục mầm non mới góp phần tạo nền tảng để Lào Cai phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Cô giáo Trịnh Thị Én - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sa Pa, phường Sa Pa, cho rằng việc triển khai chương trình giúp nhà trường nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch số 179/KH-UBND của tỉnh. Theo cô Én, môi trường học tập linh hoạt, lấy trẻ làm trung tâm tạo điều kiện để trẻ phát triển thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống, chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1.

Những chuyển biến bước đầu tại các lớp học thí điểm góp phần thúc đẩy giáo dục mầm non Lào Cai đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.