UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 25/11/2026 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

Công an xã Mường Lai tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân.

Kế hoạch xác định mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đổi mới toàn diện nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, hiện đại, linh hoạt, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế.

Đến hết năm 2026, tỉnh phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Đặc biệt, 100% luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và các cơ chế, chính sách có tác động lớn đến xã hội, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp được truyền thông, phổ biến kịp thời bằng hình thức phù hợp.

Công an xã Cát Thịnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, 100% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được rà soát, củng cố, kiện toàn; 100% tổ hòa giải ở cơ sở được rà soát, củng cố, kiện toàn theo quy định.

Đến hết năm 2027, 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách và kỹ năng số.

Tỉnh phấn đấu ít nhất 20% báo cáo viên pháp luật có trình độ chuyên môn về luật hoặc kiến thức chuyên sâu về pháp luật; tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt từ 85% trở lên. Đồng thời, 100% xã, phường duy trì thường xuyên hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của người dân.

Người dân xã Tân Hợp tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn, không sinh con dưới 18 tuổi.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tối thiểu 30% báo cáo viên pháp luật có trình độ chuyên môn về luật hoặc kiến thức chuyên sâu về pháp luật; tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt từ 90% trở lên.

Đặc biệt, 100% xã, phường duy trì thường xuyên, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở địa bàn biên giới và các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế được tiếp cận thông tin pháp luật bằng nội dung, hình thức phù hợp.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng chức năng xã Mù Cang Chải thường xuyên xuống cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại thôn, bản.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khu dân cư.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, cung cấp, tra cứu thông tin pháp luật.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như phòng, chống tảo hôn, mua bán người, ma túy, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Xã Mù Cang Chải tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở được phát huy vai trò trong truyền thông chính sách; đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, trong đó chú trọng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, Lào Cai hướng tới đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.