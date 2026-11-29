Chuyển mạnh từ kiểm tra, xử lý sang chủ động phòng ngừa

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, thống nhất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Sau hợp nhất tỉnh, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, địa bàn quản lý rộng, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động hơn trong nắm tình hình, kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tài sản công, đầu tư công và công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn sâu sát với công tác kiểm tra, giám sát.

Trước yêu cầu đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế, quy định, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; trong đó có Đề án số 03-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, từng bước thống nhất phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Điểm nhấn trong định hướng mới là chuyển mạnh từ tư duy kiểm tra để xử lý sang giám sát thường xuyên để phòng ngừa, cảnh báo sớm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và xử lý, lấy phòng ngừa làm trọng tâm nhưng không buông lỏng kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

“Phải quán triệt sâu sắc phương châm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh; giám sát là để phòng bệnh, kiểm tra là để chữa bệnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, vi phạm ngay từ khi mới manh nha; không để tình trạng vi phạm nghiêm trọng rồi mới kiểm tra”.

Cụ thể hóa quan điểm này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đổi mới phương pháp nắm tình hình, phân công thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; thành lập các tổ theo dõi địa bàn, tăng cường dự họp cấp ủy, sinh hoạt tổ chức đảng và làm việc trực tiếp với cơ sở. Thông tin phục vụ giám sát được tổng hợp từ nhiều nguồn, không chỉ dựa vào báo cáo mà còn thông qua phản ánh của cơ quan chức năng, đơn thư, kiến nghị và dư luận xã hội.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng bộ tiêu chí tạm thời cảnh báo dấu hiệu vi phạm và quy trình xử lý thông tin cảnh báo sớm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đây là bước chuyển việc chủ yếu phát hiện vi phạm qua kiểm tra, phản ánh sang chủ động thu thập, phân tích thông tin, nhận diện những biểu hiện bất thường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc tiến hành kiểm tra theo quy định.

Kiểm tra, giám sát thực chất từ cơ sở

Tại cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Khang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lục Yên trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát với Bí thư Chi bộ thôn Làng Già Nguyễn Ngọc Minh.

Đảng bộ xã Lục Yên hiện có 64 tổ chức đảng trực thuộc với 2.064 đảng viên. Trong điều kiện địa bàn rộng, việc duy trì nền nếp kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Năm 2026, Đảng ủy xã đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, 4 đoàn giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra, 1 đoàn giám sát. Nội dung tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy viên, công tác kiểm tra, giám sát ở cấp dưới và việc chấp hành các quy định của Đảng. Cùng với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, địa phương duy trì giám sát thường xuyên, chú trọng công tác cán bộ và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Qua giám sát thường xuyên, địa phương chưa phát hiện vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, song công tác kiểm tra vẫn được duy trì. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 4 chi bộ; kiểm tra tài chính Đảng tại 3 chi bộ; xác minh tài sản, thu nhập đối với 3 đảng viên.

Chi bộ thôn Làng Già, xã Lục Yên hiện có 42 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ xã, Chi bộ duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, gắn với trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Với phương châm phòng ngừa là chính, Chi ủy chủ động nắm tình hình, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng, không để hạn chế nhỏ tích tụ thành vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ thôn Làng Già, cho biết: Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quý, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Qua đó, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, góp phần xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lục Yên luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Địa phương cũng chú trọng theo dõi, đôn đốc việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đảng được yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi tiến độ thực hiện, không để kết luận kiểm tra chỉ dừng lại ở việc chỉ ra khuyết điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững đoàn kết nội bộ, không để phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp. Đồng chí Trần Thị Khang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lục Yên

Tại xã Yên Thành, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng được triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong năm 2026, địa phương đã thực hiện đủ 12/12 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100% kế hoạch năm và bảo đảm chỉ tiêu theo Đề án số 03-ĐA/TU.

Đồng chí Dương Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành trao đổi với cán bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Dương Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành cho biết, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác và dân chủ trong Đảng; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và quản lý, sử dụng đảng phí.

Đối với đảng viên, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của cấp ủy viên trong lĩnh vực phụ trách. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt những nội dung trên; không có trường hợp vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Đồng chí Dương Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát.

Từng bước hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát

Cùng với đổi mới phương thức nắm tình hình, chuyển đổi số đang được xác định là một trong những khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tỉnh hướng tới số hóa hồ sơ nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, từng bước triển khai phương thức kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu. Trước mắt, tỉnh tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và quỹ đất công, nhất là dữ liệu đất công ích, quỹ đất sạch, nhà đất dôi dư và các dự án đầu tư công. Việc khai thác, đối chiếu dữ liệu sẽ giúp cơ quan kiểm tra nhận diện những dấu hiệu bất thường, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm giám sát.

Cùng với đó, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được tăng cường. Năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện xác minh đối với 84 đồng chí; đồng thời chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy 99 xã, phường xây dựng kế hoạch xác minh đối với 297 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã quản lý. Tổng số cán bộ, đảng viên thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập trong năm là 381 đồng chí. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và tính minh bạch trong kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Năm 2026, toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát 1.922 lượt tổ chức đảng và 7.180 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 129 lượt tổ chức đảng và 235 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 45 tổ chức đảng và 139 đảng viên.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; tăng cường phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan chức năng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và giám sát thực tiễn.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng không chỉ bằng việc xử lý nghiêm những vi phạm đã xảy ra mà quan trọng hơn là chủ động nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa. Khi giám sát đi vào thực chất, kiểm tra đúng trọng tâm, việc thực hiện kết luận kiểm tra được theo dõi đến cùng, công tác kiểm tra, giám sát sẽ phát huy vai trò là công cụ quan trọng để kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh.