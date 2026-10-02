Lào Cai: Đổi mới công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tham dự hội thảo có TS. Bùi Hồng Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới của tỉnh Lào Cai”.

Thời gian qua, công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới 791 cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được duy trì, củng cố; phương thức nắm bắt thông tin ngày càng đa dạng; công tác điều tra, khảo sát dư luận xã hội được quan tâm; việc tổng hợp, phản ánh những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm ngày càng nền nếp, kịp thời hơn.

Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.568 thông tin, xây dựng 48 báo cáo dư luận xã hội; tham mưu tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội cấp tỉnh với 34.451 lượt người tham gia. Đồng thời, phối hợp triển khai 12 cuộc điều tra theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ở cấp xã, phường, 3.178 ý kiến phản ánh đã được tiếp nhận, trong đó hơn 2.000 ý kiến được xử lý ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, công tác dư luận xã hội của tỉnh vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương thức và chất lượng thực hiện.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan, đơn vị và đội ngũ làm công tác dư luận xã hội cần thống nhất nhận thức: Không chỉ phản ánh những vấn đề Nhân dân đang quan tâm, mà còn phải giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện sớm các vấn đề đang hình thành, làm rõ nguyên nhân và dự báo khả năng diễn biến nếu không được xử lý kịp thời.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dư luận xã hội, hình thành tư duy nắm bắt trước, trong và sau khi triển khai chính sách, thay vì chỉ nắm bắt khi vấn đề đã phát sinh thành vụ việc.

Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, lấy chất lượng thông tin làm trọng tâm; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên; từng bước hình thành quy trình khép kín trong công tác dư luận xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ trên cơ sở lấy con người làm trung tâm, gắn công tác dư luận xã hội với việc giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn mà Nhân dân quan tâm.

Từ đó, từng bước đổi mới thực chất, chuyển mạnh từ nắm bắt để phản ánh sang nắm bắt để nhận diện; từ phản ánh sang cảnh báo; từ cảnh báo sang tham mưu xử lý và từ xử lý đến theo dõi, đánh giá kết quả, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Các đại biểu đại diện các ban, sở, ngành trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; phân tích kết quả, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân ở từng khâu. Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề đặt ra khi tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó xác định những nội dung công tác dư luận xã hội cần chủ động đi trước để kịp thời phát hiện, cảnh báo và tham mưu xử lý.

﻿﻿

﻿

TS.Bùi Hồng Việt - Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp câu hỏi của lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

Các đại biểu trực tiếp đặt câu hỏi và được giải đáp tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, nền tảng công nghệ, AI và dữ liệu số trong nắm bắt, phân tích, dự báo và tham mưu xử lý dư luận xã hội; đồng thời trao đổi phương pháp kết hợp thông tin định tính, định lượng, thông tin từ cơ sở với kết quả điều tra, khảo sát và dữ liệu trên môi trường số cùng nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội thảo, các câu hỏi, kiến nghị và đề xuất của đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp trực tiếp.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Kết quả hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đổi mới phương thức tổ chức công tác dư luận xã hội; nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cấp ủy, chính quyền; xây dựng công tác dư luận xã hội theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại và có khả năng dự báo cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.