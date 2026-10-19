Lào Cai đoạt 6 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 - năm 2026 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện.

Cuộc thi được phát động từ tháng 10/2025, sau hơn 9 tháng triển khai đã nhận được hơn 905.600 tác phẩm dự thi (tăng hơn 300.000 tác phẩm so với năm 2025), trong đó có nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu.

Các tác phẩm dự thi đều thể hiện sự đa dạng về hình thức, nội dung và phong cách; đảm bảo thông tin chính thống về quan điểm, chủ trương, nội dung đổi mới, tầm nhìn tư duy chiến lược của Đảng ta qua 40 năm đổi mới; bám sát các vấn đề về lý luận, thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tác phẩm đề cập đến các vấn đề thời sự, có nhiều góc nhìn mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 12 giải A, 23 giải B, 37 giải C, 70 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao 16 giải “Tập thể xuất sắc” cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt.

Ban tổ chức trao giải cho tác phẩm “Tháo nút thắt” giải phóng mặt bằng – minh chứng thuyết phục cho giá trị bền vững của quan điểm “lấy dân làm gốc” của tác giả Phạm Thị Linh Nga, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai đoạt Giải C.

Tại lễ trao giải, tỉnh Lào Cai vinh dự có 6 tác phẩm được trao giải thưởng. Trong đó, tác phẩm “Tháo nút thắt” giải phóng mặt bằng – minh chứng thuyết phục cho giá trị bền vững của quan điểm “lấy dân làm gốc” của tác giả Phạm Thị Linh Nga (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Phú) đoạt Giải C; 03 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm: Khi kẻ thù không còn “tự giới thiệu” nhận diện chiến tranh nhận thức và chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên thuật toán của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Phong - Hà Tùng Dương - Lương Thị Hải Yến (Trường Chính trị tỉnh Lào Cai); Từ thao túng nhận thức đến nguy cơ “cách mạng màu” trên không gian mạng của tác giả Hoàng Thị Mùi (Trường TH&THCS Púng Luông, xã Púng Luông); Nhận diện, đấu tranh với các xu hướng lệch chuẩn giá trị tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong không gian văn hóa số của nhóm tác giả Hoàng Thị Kim Thanh - Trần Thị Nguyệt - Bùi Thị Phương Mai (Trường Chính trị tỉnh Lào Cai).

Tỉnh Lào Cai có 03 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích được Ban tổ chức trao giải tại cuộc thi.

Ban tổ chức đã trao giải triển vọng cho tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi.

Ban tổ chức đã trao 02 giải triển vọng cho tác phẩm Thay đổi nhỏ - kết quả lớn xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân “kỷ luật nhất – trung thành nhất – gần dân nhất” của tác giả Lạc Chung Hiếu (Công an xã Nậm Có) và tác phẩm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai của tác giả Sùng A Lằng (UBND xã Lao Chải).

Đây là năm Lào Cai có nhiều tác phẩm được trao giải thưởng nhất trong 6 năm tham dự cuộc thi do Trung ương phát động.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng với các tác giả, nhóm tác giả của tỉnh Lào Cai có tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng tại Lễ trao giải cuộc thi.

Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho tác giả cao tuổi nhất tham gia cuộc thi và tác giả trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi; 18 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.