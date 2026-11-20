Nhóm tác giả đạt giải của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư năm 2026 thu hút 1.555 tác phẩm tham dự, số lượng lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức.

Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức còn trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Trong số 55 tác phẩm được vinh danh tại giải năm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai có 2 tác phẩm đạt giải ở hai loại hình phát thanh và truyền hình, trong đó, tác phẩm “Vân tay của trời” được trao giải Nhì; loạt phóng sự phát thanh 3 kỳ “Chờ người đọc” đạt giải Khuyến khích.

Đây đều là những tác phẩm khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, phản ánh nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện nay.

Nhà báo Hoàng Mạnh Hà đại diện nhóm tác giả nhận giải Nhì.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Trong đó, tác phẩm “Vân tay của trời”, thể loại truyền hình của nhóm tác giả Hoàng Mạnh Hà, Nguyễn Văn Hoàng là bộ phim giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang ở Lào Cai, lấy hình ảnh mỗi thửa ruộng như một “dấu vân tay” định danh bản sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Không chỉ khắc họa vẻ đẹp kỳ vĩ của những thửa ruộng bậc thang, tác phẩm còn làm nổi bật hệ tri thức bản địa, nghề thủ công truyền thống, lễ hội và đời sống văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Qua đó, phản ánh sức sống của di sản trong đời sống đương đại, khi các giá trị văn hóa tiếp tục tạo sinh kế, thúc đẩy du lịch cộng đồng và trở thành động lực để người dân chủ động gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho tác giả Lê Lý.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Loạt phóng sự phát thanh 3 kỳ “Chờ người đọc” của phóng viên Lê Lý là tác phẩm phản ánh hành trình gìn giữ chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua những lớp học chữ Thái, chữ Dao, chữ Mông và các lớp xóa mù chữ ở vùng cao.

Từ thực tiễn sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, tác phẩm đặt ra vấn đề về không gian duy trì hoạt động đọc sách, học chữ, đồng thời gợi mở giải pháp tận dụng các cơ sở dôi dư để xây dựng tủ sách, tổ chức lớp học chữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Nhóm tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà báo Lê Quốc Minh và Nhà báo Tạ Bích Loan.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong việc tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.