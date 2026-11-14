Lào Cai: Doanh nghiệp cung cấp game trái phép bị phạt 120 triệu đồng

Cụ thể, Công ty TNHH T.S.W, có trụ sở tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, bị phát hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 trên mạng khi chưa có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ và Giấy xác nhận thông báo phát hành theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện, xử lý một doanh nghiệp có hành vi cung cấp trò chơi điện tử G4 trên mạng khi chưa được cấp phép theo quy định. (Ảnh: CA tỉnh Lào Cai).

Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt doanh nghiệp này 120 triệu đồng, đồng thời tịch thu một phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Hành vi trên được xử lý theo quy định tại Điều 98, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước tình trạng các hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, bảo đảm các điều kiện theo quy định trước khi cung cấp dịch vụ.

Đối với người dân, cần thận trọng khi tải và sử dụng các trò chơi điện tử không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP qua các đường link lạ, đồng thời cảnh giác với những trò chơi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc lừa đảo.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em lựa chọn trò chơi phù hợp với độ tuổi, sử dụng internet hợp lý và an toàn.