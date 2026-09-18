Lào Cai: Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân trước thềm Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I

Niêm hương đảnh lễ Tam bảo tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am

Đoàn do Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn. Cùng đi có Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; cùng chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử và đại biểu.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và cáo yết Tổ đường tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am.

Sau đó, Ban Nghi lễ rước đoàn đi bộ di chuyển theo lộ trình sang Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong niềm thành kính, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện hứa tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; tập trung trí tuệ tổ chức đại hội thành công viên mãn và suy cử Ban Trị sự khóa mới đủ đạo hạnh, năng lực để phụng sự Đạo pháp, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tụng kinh cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng cầu nguyện quốc thái dân an.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-9. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất các khâu cuối cùng.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Hội trường tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái) được trang hoàng trang nghiêm, sẵn sàng đón tiếp khoảng 800 đại biểu và khách mời về tham dự

Sắc cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ,... nổi bật nơi núi rừng Tây Bắc

Hình ảnh đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai niêm hương bạch Phật, cáo yết Tổ đường tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am và dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, sáng nay, 18-9: