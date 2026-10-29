Lào Cai định vị và phát triển Vành đai du lịch Wellness Tây Bắc.

Quang cảnh Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện UBND các xã, phường trên tuyến hành trình; các chuyên gia du lịch, y học cổ truyền, liệu pháp tự nhiên; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố liên kết cùng các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở nghỉ dưỡng, spa, khoáng nóng, hợp tác xã dược liệu, chè Shan tuyết và bản du lịch cộng đồng.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định nội dung cụ thể hóa định hướng phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness), khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nguồn dược liệu, khoáng nóng, văn hóa trà và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch có tính liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Lào Cai.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Khảo sát thực tế, đánh giá tiềm năng và điểm nghẽn

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-SVHTTDL ngày 8/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 27 đến 29/10/2026, đoàn Famtrip đã tổ chức khảo sát thực tế tại các điểm đến Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải.

Chương trình tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp trực tiếp khảo sát hạ tầng, chất lượng dịch vụ, tài nguyên du lịch và khả năng kết nối giữa các điểm đến. Kết quả khảo sát là cơ sở đánh giá thực trạng, xác định tiềm năng, lợi thế và những hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp phát triển Vành đai du lịch Wellness Lào Cai theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đoàn tham gia khảo sát Famtrip thực tế tại các điểm du lịch trên tuyến Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải.

Dọc tuyến hành trình, các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe bước đầu cho thấy sự đa dạng. Tại Mậu A, Đại Phú An phát triển dịch vụ trị liệu Đông y và ẩm thực dưỡng sinh (dược thiện); Tú Lệ và Trạm Tấu khai thác lợi thế khoáng nóng, thiền và nghỉ dưỡng tại Le Champ Tú Lệ, An Lavita Trạm Tấu; Phình Hồ nổi bật với vùng chè Shan tuyết, nguồn dược liệu của người Dao đỏ cùng những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Những lợi thế này mở ra khả năng kết nối nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một hành trình, từ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng đến thưởng trà, tìm hiểu cây thuốc và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, để tạo thành sản phẩm có sức cạnh tranh, các điểm đến cần được liên kết chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, dịch vụ ổn định, thuận tiện trong di chuyển, đặt dịch vụ và tổ chức trải nghiệm.

Đoàn Famtrip khảo sát thực tế tại các điểm du lịch trên tuyến Mậu A, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tú Lệ, Púng Luông và Mù Cang Chải.

Từ thực tế đó, hội thảo tập trung đánh giá hiện trạng hạ tầng, tiềm năng, lợi thế và chất lượng chuỗi dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe trên tuyến Mậu A - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Phình Hồ - Tú Lệ - Púng Luông - Mù Cang Chải; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ nhằm từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn.

Chuẩn hóa sản phẩm Wellness

Tại phần tọa đàm chuyên sâu, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các công ty du lịch, lữ hành đã giới thiệu, thảo luận về các sản phẩm hiện có trên tuyến. Nội dung tập trung vào dịch vụ trị liệu Đông y, dược thiện tại Đại Phú An; du lịch khoáng nóng, thiền và nghỉ dưỡng tại Tú Lệ, Trạm Tấu; các trải nghiệm gắn với chè Shan tuyết, nguồn dược liệu và bản sắc văn hóa địa phương tại Phình Hồ.

Các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên sâu tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Từ việc đánh giá thực trạng, các đại biểu trao đổi về yêu cầu chuẩn hóa sản phẩm Wellness nhằm đáp ứng nhu cầu của dòng khách cao cấp và khách quốc tế. Trọng tâm là xây dựng tiêu chuẩn cho các liệu trình tắm khoáng nóng thiên nhiên, tắm lá thuốc theo y học cổ truyền, ẩm thực Đông y dưỡng sinh và trải nghiệm thiền trà Shan tuyết.

Theo định hướng thảo luận, chất lượng sản phẩm Wellness không chỉ phụ thuộc vào cảnh quan hay tính độc đáo của trải nghiệm mà còn gắn với quy trình phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, năng lực nhân lực và yêu cầu an toàn. Tại tọa đàm, chuyên gia y học cổ truyền chia sẻ về tiêu chuẩn chuyên môn và an toàn đối với các liệu trình chăm sóc sức khỏe.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Đối với dịch vụ khoáng nóng, cần bảo đảm điều kiện vệ sinh, hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo an toàn cho du khách. Sản phẩm tắm lá thuốc phải sử dụng dược liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ quy trình phù hợp. Các trải nghiệm ẩm thực dưỡng sinh và thiền trà cần được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin về nguyên liệu,

Việc chuẩn hóa không đồng nghĩa với làm mất bản sắc địa phương, mà hướng tới bảo tồn những giá trị truyền thống có ý nghĩa, đồng thời tổ chức thành sản phẩm chuyên nghiệp, có chất lượng ổn định và phù hợp với thị trường. Đáng chú ý, tri thức dân gian về cây thuốc, trà và lối sống bản địa cần được giới thiệu đúng bối cảnh, tôn trọng cộng đồng nắm giữ tri thức và không quảng bá công dụng vượt quá căn cứ chuyên môn.

Bên cạnh đó, cần chú trọng chuẩn hóa quy trình giao tiếp, đặt dịch vụ, thanh toán, bảo đảm vệ sinh và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm, củng cố uy tín điểm đến và tăng sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Công bố tour mẫu “Hành trình trở về an yên”

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là công bố tour mẫu “Hành trình trở về an yên”, thuộc sản phẩm du lịch “Vành đai Wellness Lào Cai”.

Ông Đào Đức Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai công bố sản phẩm tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Việc giới thiệu tour mẫu đánh dấu bước chuyển từ khảo sát, đánh giá tiềm năng sang định hình sản phẩm du lịch cụ thể. Theo đó, các lợi thế về trị liệu Đông y, khoáng nóng, nghỉ dưỡng, trà Shan tuyết, dược liệu và trải nghiệm văn hóa cộng đồng được định hướng kết nối trong một hành trình xuyên suốt, mang chủ đề chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự cân bằng.

Tên gọi “Hành trình trở về an yên” gợi mở cách tiếp cận lấy thư giãn, phục hồi năng lượng và trải nghiệm thiên nhiên làm trọng tâm.

Các đại biểu tham dự Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Để tour mẫu được triển khai hiệu quả, các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện lịch trình, thời lượng trải nghiệm, tiêu chuẩn dịch vụ, giá bán và cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp. Việc tiếp nhận phản hồi của du khách, kết nối với các đơn vị lữ hành và tăng cường quảng bá cũng có vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Thông qua cách tiếp cận theo chuỗi, tour mẫu được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các điểm đến, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị trải nghiệm cho du khách.

Ký kết hợp tác, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp

Cùng với hoạt động tọa đàm và công bố tour mẫu, hội thảo tổ chức các hoạt động ký kết nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ Wellness.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và Doanh nghiệp đầu tư Sandbox đã ký thỏa thuận hợp tác về thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Hoạt động nhằm thiết lập cơ sở phối hợp triển khai, thử nghiệm và đánh giá các mô hình, giải pháp phát triển sản phẩm trong phạm vi, điều kiện do hai bên thống nhất.

Lễ ký kết hợp tác về du lịch giữa các đơn vị tại Hội thảo kết nối doanh nghiệp.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cùng các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở Wellness ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với thông điệp “Một Vành đai - 3 điểm chạm”, hướng tới tăng cường kết nối các đơn vị trong chuỗi sản phẩm, phối hợp xây dựng, giới thiệu và khai thác các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trên tuyến.

Tiếp đó, 4 doanh nghiệp gồm Tĩnh Nhung (Đại Phú An), Xanh Minh Đức, Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ và Trạm Tấu Eco Garden ký kết liên kết trên Vành đai Wellness Lào Cai.

Hướng tới sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe mang bản sắc Tây Bắc

Hội thảo “Định vị và phát triển Vành đai du lịch Wellness Tây Bắc” tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá tiềm năng, đề xuất giải pháp và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại Lào Cai.

Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu, khoáng nóng, dược liệu, chè Shan tuyết và văn hóa bản địa, Lào Cai có nhiều điều kiện hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả những lợi thế này, cần chú trọng chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa các điểm đến.

Lào Cai định vị và phát triển Vành đai du lịch Wellness Tây Bắc.

Đặc biệt, phát triển Vành đai Wellness cần gắn với lợi ích cộng đồng, tạo việc làm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, dược liệu, chè Shan tuyết và khuyến khích người dân tham gia hoạt động du lịch.

Thông qua khảo sát thực tế, tọa đàm chuyên sâu, công bố tour mẫu và ký kết hợp tác, hội thảo góp phần tạo nền tảng hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, hướng tới phát triển bền vững, gia tăng giá trị kinh tế và phát huy bản sắc văn hóa Tây Bắc.