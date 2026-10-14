Lào Cai: Điều chỉnh vốn đầu tư loạt dự án khu dân cư, hạ tầng giao thông

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lào Cai vừa điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu dân cư dọc hai bên quốc lộ 32C, kết nối đường Âu Cơ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Lào Cai điều chỉnh vốn loạt dự án khu dân cư hơn 1.027 tỷ đồng, tăng kinh phí sửa chữa quốc lộ 70, quốc lộ 32 và phê duyệt dự án nâng cấp đường Khánh Hòa - Minh Xuân.

Theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/10/2026, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án giảm từ 1.072,808 tỷ đồng xuống còn 1.027,969 tỷ đồng, giảm 44,839 tỷ đồng.

Dự án được điều chỉnh phương án thoát nước suối Ngòi Đong, trong đó nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng tuyến cống hộp khẩu độ 5m từ hồ Đầm Cái, kết nối hệ thống thoát nước hiện có và tiêu thoát ra sông Hồng theo quy hoạch.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 205,594 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt trước đó.

UBND tỉnh Lào Cai cũng vừa điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông tại 8 đoạn tuyến Quốc lộ 70 qua xã Bảo Ái.

Theo Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 13/10/2026, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 28,5 tỷ đồng lên 33,03 tỷ đồng, tăng 4,53 tỷ đồng.

Dự án tập trung sửa chữa các đoạn tuyến từ Km 39+900 đến Km 59+000, nhằm khắc phục hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước và bổ sung các hạng mục an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư, có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

UBND tỉnh cũng vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường Khánh Hòa - Minh Xuân (ĐT.171), đoạn Km 18+200 - Km 26+334,72 qua xã Lục Yên, với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 13/10/2026, dự án có chiều dài khoảng 8,24km, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư.

Công trình gồm nâng cấp nền, mặt đường; hoàn thiện hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng LED và an toàn giao thông. Dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tỉnh Lào Cai cũng vừa điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông tại hai đoạn quốc lộ 32 qua xã Văn Chấn và xã Gia Hội.

Theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 13/10/2026, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 31,6 tỷ đồng lên 37,105 tỷ đồng, tăng 5,505 tỷ đồng.

Dự án triển khai tại đoạn Km 193+450 - Km 196+320 và Km221 - Km 222+750. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 33,319 tỷ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí và bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.