Theo tình huống giả định, khoảng 9h30, hai tàu chở khách tham quan va chạm tại khu vực cách bến Hương Lý khoảng 500m. Một tàu chở 20 người bị nghiêng, mất ổn định, có nguy cơ chìm. Trong đó, 14 người được phương tiện khác cứu đưa vào bờ, 6 người rơi xuống hồ, mất tích.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên hồ Thác Bà.

Cú va chạm cũng khiến đường dẫn nhiên liệu bị thủng, xăng dầu tràn ra ngoài, gặp tia lửa gây cháy khoang động cơ. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, đe dọa tính mạng hành khách và các phương tiện hoạt động gần khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với CSGT, quân đội, y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ca nô, tàu chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Các tổ công tác tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu người đuối nước, đưa nạn nhân lên phương tiện an toàn, đồng thời phun vòi rồng khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và xử lý nguy cơ tràn nhiên liệu.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống trên môi trường sông nước, phát huy hiệu quả các phương tiện chữa cháy, cứu nạn chuyên dụng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch trên hồ Thác Bà.

Kết thúc buổi diễn tập, đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đánh giá cao các lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn đường thủy.

Các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy và huy động phương tiện được triển khai đồng bộ, bám sát tình huống giả định.

Qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ có thêm kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng tác chiến trên môi trường sông nước, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng.

Đây cũng là cơ sở để công an tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả khi xảy ra sự cố, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hồ Thác Bà thuộc hai xã Lục Yên và Yên Thành... tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội khoảng 180km. Hồ được hình thành năm 1971 khi công trình thủy điện Thác Bà ngăn dòng sông Chảy. Với diện tích mặt nước khoảng 19.050ha, chiều dài 80km và dung tích từ 3 - 3,9 tỷ m³ nước, hồ có vai trò quan trọng trong cung cấp nước cho nhà máy thủy điện. Đặc biệt, hơn 1.300 đảo lớn nhỏ cùng hệ thống hang động, cảnh quan sơn thủy hữu tình đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa Hồ Thác Bà trở thành điểm đến du lịch nổi bật của vùng Tây Bắc.