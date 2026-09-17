Lào Cai di dời loạt hộ dân khỏi khu vực sạt lở

Ngày 17.9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn trên địa bàn đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân tại nhiều khu vực.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn và sạt lở đất đã làm ảnh hưởng đến 8 nhà dân, gồm 3 nhà tại xã Phình Hồ, 2 nhà tại phường Cầu Thia và 3 nhà ở các địa phương khác.

Tại xã Nghĩa Tâm, khoảng 60m³ đất đá từ taluy dương phía sau nhà bà Đinh Thị Dậu (thôn Tho) trượt xuống khiến bùn đất chảy vào nhà và làm xê dịch cột, tường phía sau.

Tuyến đường giao thông ở xã Phình Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: UBND xã Phình Hồ

Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương di dời 5 nhân khẩu cùng tài sản của gia đình đến nhà người thân để bảo đảm an toàn.

Tại phường Cầu Thia, sạt lở và lún nền ảnh hưởng đến 2 nhà dân, trong đó khu vực kè Phai Lò, tổ dân phố Hạnh Sơn cũng bị sạt lở khoảng 50m.

Địa phương đã di dời 6 hộ với 24 nhân khẩu đến nơi an toàn, triển khai lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân và xử lý các khu vực bị ảnh hưởng.

Mưa lớn gây ngập tại một số cầu, tràn trên địa bàn xã Nghĩa Tâm đồng thời làm sạt lở khoảng 30m đường đi Háng Gàng, ảnh hưởng đến việc đi lại của gần 100 hộ dân.

Một số điểm sạt lở cũng xuất hiện trên các tuyến đường thuộc các xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Hạnh Phúc và Minh Lương khiến việc đi lại của người dân tại những khu vực này gặp khó khăn.

Xã Văn Chấn khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Tùng Lâm

Riêng đoạn Km18-Km18+300 tuyến đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 mới phát sinh điểm sạt lở, hiện ô tô chưa lưu thông được, địa phương đã triển khai cảnh báo và lên phương án khắc phục.

Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 7,2 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật khoảng 6,3 tỉ đồng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại, theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.