Lào Cai di dời 18 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Sáng 19/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, từ chiều 17 đến đêm 18/9, mưa lớn đã gây sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhà ở và tài sản của người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn, các địa phương đã tổ chức di dời 18 hộ với 65 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, phường Cầu Thia di dời 10 hộ với 36 nhân khẩu; xã Nghĩa Tâm 1 hộ, 5 nhân khẩu; xã Trạm Tấu 1 hộ, 5 nhân khẩu; xã Gia Hội 4 hộ, 15 nhân khẩu; xã Chấn Thịnh 1 hộ, 4 nhân khẩu. Riêng xã Hạnh Phúc di dời 1 hộ chưa rõ số nhân khẩu.

Hàng chục nhà dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tại xã Trạm Tấu, chính quyền đang theo dõi 8 hộ ở thôn Giao Lâu có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu tình hình diễn biến xấu, các hộ dân này sẽ tiếp tục được di chuyển đến nơi an toàn.

Trước đó, sáng 17/9, xã Gia Hội đã khẩn cấp di dời 4 hộ với 15 nhân khẩu tại thôn Nậm Búng do nguy cơ sạt lở taluy dương.

Tại xã Chấn Thịnh, một hộ dân gồm 4 nhân khẩu được di dời sau khi khoảng 400m³ đất đá sạt từ taluy phía sau nhà. Tại xã Hạnh Phúc, một hộ dân được đưa tạm đến nhà trường do nền nhà xảy ra sụt lún.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với hệ thống giao thông và công trình trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày 17 và 18/9, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 4.758m³ đất đá sạt taluy dương, 379m taluy âm, làm hư hỏng khoảng 3.001m² mặt đường trên các tuyến tỉnh lộ 151C, 154C, 174 và đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Một số cầu, ngầm tràn bị ngập, xói lở chân mố. Riêng tại phường Cầu Thia, khoảng 50m kè suối Thia bị sạt lở. Trường Mầm non Mỏ Vàng cũng bị gần 3.500m³ đất, đá, bùn tràn vào khu vực công trình phụ và sân trường.

Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lũ từ ngày 17/9 đến đêm 18/9 hơn 11,7 tỷ đồng.

Đến sáng 19/9, Lào Cai chưa ghi nhận thiệt hại về người do thiên tai.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương có nguy cơ cao: Văn Chấn, Phình Hồ, Hạnh Phúc, Nghĩa Tâm, Trạm Tấu, Chấn Thịnh, Gia Hội và phường Cầu Thia đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và các đoàn thể rà soát chân taluy, sườn dốc tại khu dân cư và các tuyến giao thông.

Các lực lượng tổ chức cảnh báo, cảnh giới và sẵn sàng hỗ trợ người dân theo phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.