Lào Cai đề xuất mở rộng quy hoạch cảng cạn, đón đầu cửa khẩu thông minh

UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển logistics, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu. Địa phương dự báo nhu cầu bổ sung khoảng 50-100ha phục vụ bãi hàng, kho bãi và các hoạt động logistics khi hạ tầng cửa khẩu thông minh được hoàn thiện.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, khu vực dự kiến mở rộng Cảng cạn Đông Phố Mới đang nằm trong phạm vi Ga Lào Cai thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang triển khai thực hiện (Ảnh minh họa).

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai cho biết địa phương đang tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, các tuyến giao thông kết nối, trung tâm logistics và đầu mối cảng cạn, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất và phân phối hàng hóa.

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh thuộc hành lang vận tải Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Quy mô quy hoạch đến năm 2030 khoảng 15-20ha, đến năm 2050 khoảng 65ha.

Cụ thể, cảng cạn Đông Phố Mới được quy hoạch quy mô khoảng 5ha vào năm 2030 và 15ha vào năm 2050. Cảng cạn Kim Thành có quy mô quy hoạch khoảng 10-15ha vào năm 2030 và 50ha vào năm 2050.

Đến nay, cảng cạn Đông Phố Mới đã hoàn thành đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 5ha. Đối với cảng cạn Kim Thành, UBND tỉnh Lào Cai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quy mô 50ha, gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 là 15ha và giai đoạn 2 là 35ha.

Tuy nhiên, khu vực dự kiến mở rộng cảng cạn Đông Phố Mới thêm 10ha theo quy hoạch đến năm 2050 nằm hoàn toàn trong phạm vi Ga Lào Cai thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai. Điều này đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông và logistics trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, Quy hoạch tỉnh xác định phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo mô hình kết hợp tuyến - tập trung - đa cực, hình thành chuỗi dịch vụ thương mại, du lịch có vai trò động lực đối với toàn vùng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, kết nối với hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng năng lực vận chuyển hàng hóa qua hai lối thông quan lên gấp 2 lần, tổng giá trị xuất nhập khẩu các loại hình đạt khoảng 9 tỷ USD.

Trên cơ sở các định hướng này, tỉnh Lào Cai dự báo nhu cầu bổ sung khoảng 50-100ha để bố trí bãi hàng, kho bãi, khu kiểm tra chuyên ngành, thực hiện thủ tục hải quan, đóng rút container và tổ chức vận tải khi hạ tầng cửa khẩu thông minh cùng hệ thống kết nối qua sông Hồng được đầu tư, hoàn thiện.

Từ thực tế đầu tư, định hướng phát triển và nhu cầu logistics dự kiến, UBND tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với hiện trạng đầu tư, đồng bộ giữa các quy hoạch và tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết sẽ giao các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn và cơ quan liên quan xác định cụ thể vị trí, quy mô, năng lực thông quan của các cảng cạn trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, trên cơ sở dự báo nguồn hàng và phương án phân bổ công suất của toàn cụm cảng Lào Cai thuộc hành lang vận tải Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.