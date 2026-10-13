Lào Cai đề xuất hơn 2.594 tỷ đồng đầu tư hiện đại hóa giáo dục và đào tạo

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban (xã Gia Phú) đang hướng dẫn học sinh lắp robot và sử dụng máy tính bảng. Ảnh: THGP.

Trong tổng nguồn vốn đề xuất, ngân sách trung ương dự kiến bố trí hơn 1.635 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 959 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp làm chủ đầu tư 14 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.068 tỷ đồng; UBND 28 xã, phường làm chủ đầu tư 80 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.526 tỷ đồng.

Danh mục dự án được xây dựng theo nhu cầu của từng cấp học, trong đó có 40 dự án cấp trung học cơ sở, 29 dự án mầm non, 16 dự án tiểu học, 7 dự án trung học phổ thông và 2 dự án thuộc các lĩnh vực khác. Các nội dung đầu tư đáng chú ý gồm xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lục Yên, Yên Bình, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái; mua sắm thiết bị giáo dục mầm non và thiết bị dạy học ngoại ngữ.

Riêng năm 2026, tỉnh Lào Cai dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hơn 201 tỷ đồng cho 34 dự án cấp xã. Tuy nhiên, đến ngày 6/10, chương trình chưa được Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2026. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đang được trình HĐND tỉnh Lào Cai xem xét tại kỳ họp thứ 6.