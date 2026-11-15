Lào Cai đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Đây là chính sách riêng đầu tiên của tỉnh về phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nền tảng số.

Theo Sở Công Thương, dự thảo Nghị quyết tập trung vào 5 nhóm nội dung gồm: thương mại điện tử xuyên biên giới, kinh tế số cửa khẩu; số hóa, phát triển thương mại điện tử đối với sản phẩm nông nghiệp, OCOP, sản phẩm đặc trưng; ứng dụng giải pháp kinh doanh số; logistics và thanh toán số; đào tạo nhân lực kinh tế số, thương mại điện tử.

Đây là chính sách riêng đầu tiên của tỉnh về phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.

Đáng chú ý, đối với sản phẩm nông nghiệp, OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối đa 50% chi phí số hóa sản phẩm, xây dựng và duy trì gian hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/đối tượng/năm.

Cùng với đó, hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tư vấn số hóa, truy xuất nguồn gốc, tối đa 100 triệu đồng/hợp đồng/năm; hỗ trợ tư vấn quảng bá, phát triển thương hiệu với mức tối đa 20 triệu đồng/hợp đồng/năm.

Đối với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối đa 50% chi phí số hóa sản phẩm, xây dựng và duy trì gian hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế.

Đối với hoạt động chuyển đổi số, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn chuyển đổi số, thuê, mua giải pháp số, mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng; hỗ trợ 50% chi phí tích hợp giải pháp thanh toán số, logistics, tối đa 50 triệu đồng/năm. Kinh phí đào tạo kỹ năng kinh doanh số được đề xuất hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa.

Đối tượng dự kiến thụ hưởng chính sách gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh và các chủ thể xuất khẩu, thương mại biên giới, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đối tượng dự kiến thụ hưởng chính sách gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là việc hỗ trợ gắn với kết quả đầu ra có thể kiểm chứng như sản phẩm được số hóa, gian hàng được vận hành, có đơn hàng xuất khẩu thực tế; không hỗ trợ trùng lặp. Kinh phí thực hiện dự kiến được bố trí từ ngân sách tỉnh hằng năm theo phân cấp và khả năng cân đối, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn xã hội hóa.

Việc hỗ trợ gắn với kết quả đầu ra có thể kiểm chứng như sản phẩm được số hóa, gian hàng được vận hành.

Hiện Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết tại Văn bản 256/NQ-TT ngày 8/10/2026. UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì hoàn thiện hồ sơ. Sở đã thành lập Tổ soạn thảo, gửi dự thảo xin ý kiến các sở, ngành và UBND các xã, phường; đang tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2026.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 12/2026.

Khi được ban hành và triển khai, chính sách được kỳ vọng góp phần hình thành các chủ thể bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp, đưa nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Lào Cai tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời khai thác lợi thế cửa khẩu để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.