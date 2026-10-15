Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026

Theo UBND tỉnh Lào Cai, sau 30 ngày triển khai kế hoạch, toàn tỉnh đã khởi công 365/651 công trình giao thông nông thôn; thực hiện được 95,94 km nền đường và 165,25 km mặt đường bê tông xi măng.

Có 28 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% trở lên, trong đó 18 địa phương hoàn thành đồng thời cả 3 mục tiêu đợt cao điểm, gồm: Dương Quỳ, Mường Bo, Mường Khương, Thác Bà, Việt Hồng, Phúc Khánh, Bản Xèo, Bảo Hà, Bát Xát, Võ Lao, Mậu A, Minh Lương, Lâm Giang, Trung Tâm, Liên Sơn, Cầu Thia, Hợp Thành và Bản Lầu.

Đến nay xã Trấn Yên đã cứng hóa được gần 2km đường giao thông. Ảnh: laocai.gov.vn

Đến nay xã Trấn Yên đã cứng hóa được gần 2km đường giao thông

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số địa phương còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí chưa phát sinh giải ngân; còn 86 công trình chưa khởi công, tỷ lệ kiên cố hóa mặt đường còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương hoàn thành đồng thời cả 3 mục tiêu của đợt cao điểm. Đối với các địa phương chưa hoàn thành tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát danh mục công trình và kế hoạch vốn được giao, xác định cụ thể tiến độ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Đặc biệt, đối với những địa phương có tỷ lệ phê duyệt dự án, khởi công và giải ngân thấp, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khởi công các công trình đủ điều kiện, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất biện pháp đối với những địa phương chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ.

Các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn theo yêu cầu.