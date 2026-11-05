Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 trường nội trú vùng biên

Tổ chức nhiều mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ

Những ngày này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục. Các tổ đội đồng thời triển khai san nền, đào đắp, xử lý nền đất, thi công móng và kết cấu các khối nhà.

Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Lầu.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Lầu, toàn bộ mặt bằng xây dựng đã được bàn giao. Các nhà thầu đang san nền, gia cố nền khu nhà nội trú B2, đục phá đá tại vị trí xây dựng nhà B1 và nhà bếp; đồng thời thi công hệ thống cống thoát nước, đường điện ngoài nhà, kè và rãnh thoát nước. Các khối nhà đã được đổ bê tông lót móng; các tổ đội đang lắp dựng cốt thép móng nhà hiệu bộ, khối nhà tiểu học và THCS.

Đại diện chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công tại công trường.

Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Lầu cho biết, công trường hiện có 5 nhà thầu với khoảng 150 lao động và 30 máy móc, thiết bị. Các mũi thi công được bố trí phù hợp với điều kiện mặt bằng, tập trung san gạt, đục phá đá và thi công móng.

Sau khi hoàn thành phần móng, các nhà thầu sẽ tăng cường nhân lực để triển khai cột, tường và mái.

Máy móc, phương tiện được huy động tối đa để san gạt mặt bằng xây dựng các khối nhà.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Ma Cai, toàn bộ mặt bằng cũng đã được bàn giao. Các nhà thầu đang phá đá tuyến đường vào trường, san nền, đào móng các khối nhà lớp học THCS, nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn; triển khai một số hạng mục kè rọ đá, kè đá hộc.

Đường công vụ được mở rộng để vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị vào công trường.

Các đơn vị thi công bóc lớp đất hữu cơ, đào nền khu vực xây dựng nhà lớp học.

Trong khi đó, tại Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường, các đơn vị tập trung bóc lớp đất hữu cơ, đào nền khu vực nhà lớp học, đắp đất khu nhà công vụ giáo viên và sân thể thao.

Công nhân thi công móng, giằng móng nhà lớp học bộ môn tiểu học.

Nhà lớp học bộ môn tiểu học đã hoàn thành phần móng. Các tổ đội đang xây tường móng, lắp dựng cốt thép cột, chuẩn bị thi công kết cấu phía trên. Hạng mục kè và việc di chuyển, lắp dựng mới hệ thống điện 35 kV cũng được triển khai song song.

Các tổ đội lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm, sàn tầng 2 khối nhà lớp học.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược, công tác đào, vận chuyển đất, san lấp mặt bằng và đắp nền nội bộ đang được đẩy nhanh. Một số khối nhà đã chuyển sang thi công kết cấu phần thân. Khối nhà lớp học tiểu học đang xây tường bao tầng 1, lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm, sàn tầng 2; khối nhà lớp học bộ môn tiểu học đang thi công kết cấu dầm, sàn tầng 2.

Nhiều hạng mục được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Tuy nhiên, một phần đất thổ cư liên quan đến 2 hộ dân chưa hoàn tất bàn giao, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công tại một số vị trí. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Chủ động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, chủ đầu tư các dự án, quá trình thi công còn gặp khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đào đắp lớn, đường vận chuyển nhỏ hẹp và nguồn cung vật liệu xây dựng chưa ổn định.

Các nhà thầu triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời hạn.

Tại công trường Trịnh Tường, tuyến đường vận chuyển chỉ rộng khoảng 3,5 m, hạn chế việc đi lại của phương tiện cơ giới, nhất là xe chở đất và vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chỉ huy trưởng công trường cho biết, đơn vị phải chủ động điều tiết phương tiện, phân chia các mũi thi công theo từng khu vực để bảo đảm an toàn giao thông và duy trì hoạt động liên tục.

Nhà thầu ưu tiên thi công móng tại những vị trí đủ điều kiện mặt bằng, tổ chức thi công cuốn chiếu, gối đầu giữa các công đoạn; bố trí nhân lực theo các nhóm chuyên môn về ván khuôn, cốt thép và xây dựng.

Các tổ đội duy trì thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - đại diện đơn vị thi công hạng mục nhà lớp học thuộc dự án Trịnh Tường cho biết, công trường hiện có khoảng 40 công nhân, được bố trí thành 3 tổ chuyên trách. Việc phân công theo từng công đoạn giúp các tổ đội phối hợp, chủ động triển khai công việc tiếp theo khi công đoạn trước hoàn thành.

Để bảo đảm nguồn cung vật liệu, các nhà thầu chủ động khảo sát, tìm kiếm nhà cung cấp, ký kết hợp đồng và đặt hàng trước. Nhu cầu vật liệu được tính toán theo tiến độ từng hạng mục, hạn chế tập kết quá nhiều gây khó khăn cho việc quản lý mặt bằng.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược, trong thời gian chờ bàn giao phần diện tích còn lại, nhà thầu tiếp tục duy trì các mũi thi công tại những khu vực đủ điều kiện.

Ông Hà Tiến Hưng - chỉ huy thi công dự án cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc. Khi được bàn giao thêm mặt bằng, nhân lực và máy móc sẽ được điều chuyển để triển khai ngay các hạng mục tiếp theo.

Cùng với đó, các nhà thầu bổ sung nhân lực, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương; tăng cường giám sát hiện trường, kiểm tra vật liệu đầu vào và nghiệm thu từng công việc trước khi chuyển bước thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch

Theo mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra, 4 dự án trường học biên giới giai đoạn 2 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng chậm nhất vào ngày 30/8/2027.

Ông Bùi Mạnh Đạt - Giám đốc Dự án Trường Tiểu học và THCS Bản Vược và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường cho biết, để bảo đảm thời hạn, các khối nhà phải cơ bản hoàn thành phần xây thô vào cuối năm 2026. Từ đầu năm 2027, các đơn vị sẽ tập trung thi công hoàn thiện, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục phụ trợ.

Cả 4 dự án cơ bản bám sát kế hoạch.

Hiện, cả 4 dự án cơ bản bám sát kế hoạch. Chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục rà soát tiến độ, điều phối nhân lực, máy móc, thiết bị, ưu tiên những hạng mục quyết định tiến độ chung; phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vận chuyển và nguồn cung vật liệu.

Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công các hạng mục công trình.

Cùng với tiến độ, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được chú trọng thông qua kiểm soát vật liệu đầu vào, tuân thủ quy trình kỹ thuật và nghiệm thu theo từng giai đoạn, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế và điều kiện khai thác lâu dài.

Phối cảnh tổng thể Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Lầu.

Phối cảnh tổng thể Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược.

Khi hoàn thành, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ bổ sung cơ sở giáo dục có quy mô, hạ tầng đồng bộ tại các địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giáo dục giữa vùng cao, biên giới với khu vực thuận lợi.