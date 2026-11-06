Lào Cai đẩy nhanh tiến độ đưa điện về 16 thôn, bản vùng cao

Trong số 7 thôn, bản đã được đóng điện, xã Cát Thịnh có 4 thôn gồm Làng Ca, Khe Kẹn, Pín Pé và Ba Chum. Ba thôn còn lại là Ngã Hai (xã Sơn Lương), Sán Trá 1 và Sán Trá 2 (xã Hạnh Phúc).

Lào Cai phấn đấu hoàn thành đóng điện cho 16 thôn, bản trong quý IV năm 2026.

Hiện các đơn vị đang tập trung thi công tại 16 thôn, bản thuộc 6 xã Tà Xi Láng, Nậm Có, Mỏ Vàng, Phong Dụ Hạ, Chế Tạo và Phình Hồ. Đây đều là những địa bàn vùng cao, khiến việc xây dựng hạ tầng điện còn gặp nhiều khó khăn.

Việc đưa điện về các thôn, bản vùng cao giúp đồng bào các dân tộc thiểu số cải thiện sinh hoạt, tiếp cận thông tin.

Bên cạnh nhiệm vụ đưa điện về các khu dân cư, Lào Cai còn gặp nhiều vướng mắc trong phát triển các dự án năng lượng. Một số dự án thủy điện đã phát điện vẫn gặp khó khăn về đất đai, tài nguyên nước, bồi lắng lòng hồ và sự đồng bộ của lưới điện. Trong khi đó, một số dự án đang thi công phải tạm dừng hoặc chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, các vấn đề liên quan đến đất rừng và chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Đáng chú ý, 16 dự án năng lượng với tổng công suất 202,4 MW đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa thể khởi công do phải hoàn thiện đồng thời nhiều thủ tục. 3 dự án điện mặt trời Yên Bình, hồ Thác Bà và Mỹ Gia 2 cũng đang chờ điều chỉnh ranh giới bảo vệ di tích quốc gia Hồ Thác Bà.

Thời gian tới, tỉnh định hướng giảm dần sự phụ thuộc vào thủy điện, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời; nghiên cứu khai thác tiềm năng năng lượng tại khu vực hồ Thác Bà và sông Hồng. Cùng với đó, tỉnh tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện 220 kV, 110 kV và lưới điện nông thôn, bảo đảm khả năng truyền tải, tiêu thụ điện năng.