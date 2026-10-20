Lào Cai đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhiều lao động nông thôn có việc làm ổn định sau khi được đào tạo nghề.

Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 29.500 người, trong đó hỗ trợ học nghề cho 7.000 lao động nông thôn. Đến ngày 10/10, số người được tuyển sinh, đào tạo ở trình độ cao đẳng là 2.991; trung cấp và trung học nghề là 5.324; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 17.362.

Riêng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề mới đạt 2.014 người. Hiện còn 61 trong tổng số 99 xã, phường chưa triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng này.

Nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương chưa làm tốt việc rà soát nhu cầu học nghề, tuyên truyền và vận động người lao động; sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với cơ sở đào tạo còn chậm. Bên cạnh đó, vướng mắc trong hướng dẫn sử dụng kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và thực hiện chính sách hỗ trợ.

Học sinh Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trong giờ thực hành.

Trong những tháng cuối năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương có kết quả thấp; rà soát nhu cầu học nghề sát thực tế, tổ chức lớp học linh hoạt tại xã, thôn, bản. Sở cũng yêu cầu bảo đảm kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp người lao động cải thiện kỹ năng, tìm kiếm việc làm và phát triển sinh kế.