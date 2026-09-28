Lào Cai đẩy nhanh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện thuộc phạm vi quản lý; xác định nhu cầu, khả năng lắp đặt, quy mô dự kiến, hình thức đầu tư, nguồn vốn hoặc phương án thu hút đầu tư để triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các đơn vị tổng hợp, xây dựng phương án bảo đảm tính khả thi và báo cáo Sở Công Thương trước ngày 10/10/2026.

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí điện năng và sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

UBND tỉnh cũng định hướng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với hệ thống lưu trữ điện (BESS), khai thác nguồn năng lượng sạch, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư, lắp đặt, đấu nối và vận hành các hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo.

Toàn tỉnh đã có trên 800 khách hàng lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Theo số liệu báo cáo từ Công ty Điện lực Lào Cai, tính đến hết tháng 8/2026 trên địa bàn tỉnh đã có trên 800 khách hàng lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 26.000 kW.

Công ty điện lực Lào Cai