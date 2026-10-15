Lào Cai: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Cụ thể,UBND tỉnh yêu cầucác sở, ban, ngành, UBND các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Một khu tái định cư đã hoàn thành. Ảnh: CTTĐT

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương làm việc với Ban Quản lý dự án Đường sắt để thống nhất vị trí, khoảng cách các mốc giải phóng mặt bằng, xác định chính xác phạm vi, diện tích đất thu hồi, hạn chế phát sinh đất xen kẹp, nhỏ lẻ không đủ điều kiện sử dụng. Đồng thời, đề nghị sớm bàn giao ranh giới, vị trí các bãi đổ thải phục vụ thi công; rà soát chi phí giải phóng mặt bằng không còn phù hợp do điều chỉnh hướng tuyến, ranh giới dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra các hộ dân dọc tuyến có nguy cơ bị ảnh hưởng do chênh lệch cao độ, phối hợp thống nhất giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn, ổn định và không ảnh hưởng đến đời sống người dân; rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá bồi thường nhà ở, công trình xây dựng và chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất.

Sở Tài chính tham mưu thành lập các tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải di chuyển thực hiện thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại vị trí mới; rà soát, tham mưu điều chỉnh mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp thực tiễn và quy định hiện hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, xây dựng phương án di chuyển, hoàn trả đồng bộ, hạn chế tác động đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án và các địa phương chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước khu vực, Ban Quản lý dự án Đường sắt để đăng ký mã dự án và phân khai Tabmis, nhất là đăng ký vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ trên tuyến chính, bảo đảm vốn được sử dụng kịp thời, đúng mục đích, đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã giao cho các dự án thành phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát nhu cầu vật liệu các dự án trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ để đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động theo đúng quy định; điều phối bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu, đặc biệt là các dự án đường sắt, đường cao tốc trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý, theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng theo quy định, bảo đảm phản ánh phù hợp diễn biến thực tế của thị trường, hạn chế ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thực hiện dự án