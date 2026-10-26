Lào Cai đẩy nhanh giải ngân chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hoá
Theo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, đến ngày 7/10/2026, toàn tỉnh có 762 cơ sở đang triển khai chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản, trong tổng số 1.333 cơ sở đăng ký tại 42 xã, phường. Trong đó, 386 cơ sở đã được nghiệm thu, 225 cơ sở đã được giải ngân, với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng.
Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, trâu, bò, gia cầm, dê; xử lý chất thải và xây dựng công trình khí sinh học. Chính sách góp phần khuyến khích người dân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các nội dung chưa đồng đều. Một số cơ sở đang hoàn thiện công trình, nhập con giống hoặc thực hiện tiêm phòng; công tác nghiệm thu và giải ngân cần tiếp tục được đôn đốc.
Trong 2 tháng cuối năm, ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát tiến độ tại từng cơ sở, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh nghiệm thu và giải ngân theo quy định. Cùng với hỗ trợ đầu tư, các đơn vị tăng cường kiểm soát dịch bệnh, xử lý chất thải và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả thực chất.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-day-nhanh-giai-ngan-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-chan-nuoi-hang-hoa-post912777.html