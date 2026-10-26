Lào Cai đẩy nhanh giải ngân chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hoá

Chính sách hỗ trợ góp phần duy trì và thúc đẩy phát triển chăn nuôi.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào phát triển chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, trâu, bò, gia cầm, dê; xử lý chất thải và xây dựng công trình khí sinh học. Chính sách góp phần khuyến khích người dân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa.

Hộ dân xã Nghĩa Tâm đăng ký hỗ trợ mô hình nuôi 15 lợn nái sinh sản, chủ động xây dựng, hoàn thiện chuồng trại theo yêu cầu kỹ thuật trước khi triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các nội dung chưa đồng đều. Một số cơ sở đang hoàn thiện công trình, nhập con giống hoặc thực hiện tiêm phòng; công tác nghiệm thu và giải ngân cần tiếp tục được đôn đốc.

Trong 2 tháng cuối năm, ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát tiến độ tại từng cơ sở, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh nghiệm thu và giải ngân theo quy định. Cùng với hỗ trợ đầu tư, các đơn vị tăng cường kiểm soát dịch bệnh, xử lý chất thải và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả thực chất.