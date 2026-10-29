Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thuốc lá điện tử trong trường học

Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền phòng, chống thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong trường học.

Hoạt động tập trung phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh, sử dụng thuốc lá; cảnh báo tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh; chủ động ngăn ngừa hành vi mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong môi trường học đường.

Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe học sinh.

Các cơ sở giáo dục tham gia chương trình gồm: Trường Tiểu học và THCS Âu Lâu; Trường THPT Trần Nhật Duật; Trường THCS Cam Đường; Trường PTDTNT THCS và THPT Sa Pa; Trường THPT Sa Pa; Trường THPT Lý Thường Kiệt; Trường Trung cấp nghề Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Trường THPT DTNT Miền Tây; Trường THCS Nghĩa Lộ (phân hiệu 1 và phân hiệu 2); Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THCS Phố Ràng; Trường THPT số 1 Văn Bàn; Trường PTDTNT THCS và THPT Văn Bàn; Trường THPT số 1 Si Ma Cai; Trường THCS Phố Lu…

Học sinh tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua hoạt động tuyên truyền tại trường học.

Phục vụ hoạt động này, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh đã in ấn 2.800 tờ rơi và 140 áp phích để cung cấp thông tin, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, hiểu rõ tác hại của các sản phẩm thuốc lá và nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Thời gian tới, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.