Lào Cai đẩy mạnh truyền thông về dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi

Ngày 16/11, Sở Y tế tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 6130/SYT-ATTP, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường phối hợp triển khai truyền thông sâu rộng về chính sách, nội dung chính sách của Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Một nội dung đáng chú ý trong tài liệu được Sở Y tế gửi tới các đơn vị là giải quyết đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và bảo vệ sinh kế của người buôn bán nhỏ lẻ, xe đẩy, gánh hàng rong. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động mưu sinh của người dân.

Các tài liệu truyền thông cũng đề cập việc đổi mới toàn diện cơ chế quản lý trong dự thảo luật, hướng tới tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đồng thời kiên định bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó là nội dung đổi mới hoạt động kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Đợt truyền thông còn giới thiệu 4 chính sách đã được thông qua tại Nghị quyết số 184/2026/NQ-CP và các nhóm nội dung mới được bổ sung trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); báo cáo về dự án luật do Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tại Quốc hội ngày 24/10/2026, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế đề nghị các sở, cơ quan báo chí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các xã, phường phối hợp triển khai truyền thông trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền cần bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung dự án luật, làm rõ các chính sách sửa đổi, bổ sung.

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