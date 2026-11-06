Lào Cai đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tầm giá trị nông sản

Phát huy lợi thế, thu hút đầu tư vào chuỗi nông nghiệp

Vừa qua, tại phường Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026, chủ đề “Nông nghiệp Lào Cai - Kết nối thị trường - Nâng tầm giá trị nông sản”. Sự kiện thúc đẩy liên kết đầu tư, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Tỉnh Lào Cai có địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng theo vùng sinh thái, thuận lợi phát triển cây trồng giá trị cao, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. Địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung với những ngành hàng chủ lực như quế, chè, dược liệu, cây ăn quả và gỗ rừng trồng.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại nông nghiệp năm 2026 mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và mở rộng thị trường nông sản Lào Cai. (Ảnh: Lưu Hòa – Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai).

Toàn tỉnh có 360 doanh nghiệp, 804 hợp tác xã, 2.801 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; trên 1.000 cơ sở chế biến và 558 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 5 sao. Đây là nền tảng phát triển sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Một số sản phẩm có vùng nguyên liệu, chất lượng tốt nhưng còn hạn chế trong chế biến sâu, bảo quản, xây dựng thương hiệu và phân phối. Thiếu doanh nghiệp dẫn dắt, công nghệ chế biến cũng ảnh hưởng tới sức cạnh tranh.

Trước những hạn chế đó, Lào Cai đã chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND khuyến khích sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ; Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư vùng trồng, sản xuất giống, chế biến và bảo quản dược liệu. Các chính sách thúc đẩy hình thành vùng nguyên liệu ổn định.

Với lợi thế cửa khẩu quốc tế và hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh giúp Lào Cai kết nối Việt Nam, ASEAN với Tây Nam Trung Quốc, phát triển thương mại biên giới và logistics.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tạo điều kiện giao thương. Tỉnh cần thu hút doanh nghiệp có năng lực, công nghệ tham gia từ vùng nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ.

Giai đoạn 2026-2030, Lào Cai định hướng thu hút 129 dự án nông, lâm nghiệp, thủy sản và logistics nông nghiệp. Các lĩnh vực ưu tiên gồm vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn; chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch; logistics, thương mại cửa khẩu; kinh tế đa tầng dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái. Tỉnh cam kết đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư kết nối với hợp tác xã và người dân, hướng tới đầu ra ổn định.

Đưa cam kết hợp tác thành kết quả thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao chủ đề “Nông nghiệp Lào Cai - Kết nối thị trường - Nâng tầm giá trị nông sản”, cho rằng đây là định hướng phù hợp với yêu cầu xúc tiến đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thứ trưởng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ thể hiện qua các cuộc gặp gỡ hay biên bản ghi nhớ, mà phải được đánh giá bằng những dự án đi vào hoạt động, vùng nguyên liệu được hình thành, hợp đồng tiêu thụ được thực hiện và thu nhập của người sản xuất được cải thiện.

Để đạt được kết quả thực chất, Thứ trưởng đề nghị Lào Cai tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics, tăng cường xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của nông sản địa phương.

Để hỗ trợ địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Lào Cai trong định hướng ngành hàng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật yêu cầu thị trường và tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tỉnh Lào Cai cần công khai danh mục dự án ưu tiên, phân công đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư; khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn những dự án khả thi, gắn đầu tư với liên kết sản xuất, tiêu thụ lâu dài cùng hợp tác xã và người dân.

Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản. Khi doanh nghiệp tham gia từ khâu tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đến thu mua, chế biến và tiêu thụ, người dân sẽ có điều kiện yên tâm đầu tư, giảm phụ thuộc vào biến động thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp cũng chủ động được nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sản lượng phục vụ hoạt động kinh doanh.

UBND tỉnh Lào Cai tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp. (Ảnh: Lưu Hòa – Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai).

Cụ thể hóa định hướng thu hút đầu tư, ngay tại hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp triển khai các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó, các bên ký kết quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, mở ra cơ hội kết nối nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thị trường với tiềm năng sản xuất của địa phương.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị còn tạo không gian quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản thông qua khu trưng bày quy mô 88 gian hàng của 68 doanh nghiệp, đơn vị, giới thiệu hơn 400 sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng nông sản tiêu biểu.

Đây là dịp để doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác trực tiếp tìm hiểu chất lượng, mẫu mã, khả năng cung ứng, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường tiêu thụ.

Từ những vùng nguyên liệu quế, chè, dược liệu đến cây ăn quả và sản phẩm chế biến, nông nghiệp Lào Cai đang đứng trước cơ hội nâng cao giá trị thông qua liên kết sản xuất, chế biến và thương mại. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, điều quan trọng là các thỏa thuận hợp tác phải sớm được cụ thể hóa bằng dự án đầu tư, hợp đồng tiêu thụ và chuỗi liên kết ổn định.

Đây cũng là hướng đi giúp nông nghiệp địa phương chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo sinh kế bền vững và cải thiện thu nhập cho người dân.