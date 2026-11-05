Lào Cai đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tầm giá trị nông nghiệp hữu cơ và sinh thái bền vững

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Về phía lãnh đạo Trung ương có ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế.

Về phía đại biểu quốc tế có ông Dương Trung Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành huyện Hà Khẩu cùng đông đảo doanh nghiệp, đối tác tại Trùng Khánh và huyện Hà Khẩu.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đại diện các hiệp hội, tập đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

​Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh địa phương sở hữu vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cùng với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng, tài nguyên rừng và nguồn nước phong phú, Lào Cai nắm giữ lợi thế vượt trội để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thời gian qua, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực mang dấu ấn nét riêng như quế, chè, cây ăn quả, dược liệu, thủy sản nước lạnh và hệ thống các sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

​Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng nhìn nhận giá trị ngành nông nghiệp của địa phương vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, đặc biệt ở khâu chế biến sâu, công nghệ bảo quản, xây dựng thương hiệu cũng như khả năng kết nối thị trường. Tỉnh khẳng định quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, lấy thị trường làm định hướng, doanh nghiệp làm động lực dẫn dắt và người nông dân là chủ thể thụ hưởng trực tiếp.

Đồng chí Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai giới thiệu tổng quan về cơ chế, chính sách và danh mục thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lào Cai.

​Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lào Cai định hướng thu hút 129 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ logistics nông nghiệp. Trọng tâm chiến lược của tỉnh là tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và hữu cơ; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch; hoàn thiện hạ tầng logistics, dịch vụ thương mại nông sản cửa khẩu, đồng thời khai thác hiệu quả kinh tế dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ, chủ động tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai dự án.

​Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự “Đánh thức tiềm năng phát triển ngành nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai”, nghe giới thiệu tổng quan về cơ chế, chính sách và danh mục thu hút đầu tư. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng trình bày nhiều tham luận thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi giá trị tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

​Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao những thế mạnh sinh thái, tài nguyên rừng và tính đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai như quế, chè, dược liệu, cây ăn quả, lâm sản và thủy sản nước lạnh. Để tối ưu hóa tiềm năng, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tập trung tổ chức sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng chế biến, bảo quản và xây dựng thị trường tiêu thụ bền vững. Tỉnh cần chủ động lựa chọn các ngành hàng chủ lực, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu khắt khe của thị trường; thắt chặt liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để đảm bảo hài hòa lợi ích trong chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng đầu tư hạ tầng logistics, kho lạnh, hệ thống sơ chế, đóng gói; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc nhằm đưa nông sản đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các đại biểu trình bày tham luận.

​Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng yêu cầu tỉnh rà soát, công khai danh mục dự án ưu tiên, phân công đầu mối đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ để kịp thời cập nhật yêu cầu thị trường. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Lào Cai trong định hướng phát triển ngành hàng, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản.

​Đánh dấu thành công của hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã trao 5 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng vốn đăng ký đạt 346,4 tỷ đồng. Đồng thời, hội nghị ghi nhận 5 thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết trong các lĩnh vực phát triển dược liệu, xây dựng vùng nguyên liệu quế hữu cơ, tiêu thụ quế, hồi và phát triển ngành dâu tằm, mở ra chặng đường mới cho nông nghiệp sinh thái địa phương./.