Lào Cai đẩy mạnh tham gia Cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật dân số trong tình hình mới

Thực hiện Văn bản số 1904/CDS-PCTT ngày 30/10/2026 của Cục Dân số, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật dân số trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến trên mạng xã hội.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi thứ nhất thu hút đông đảo thí sinh tham gia, song số lượng người tham gia Cuộc thi thứ 2 giảm đáng kể. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị tăng cường triển khai Cuộc thi thứ 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số”, diễn ra từ 00 giờ ngày 12/11 đến 24 giờ ngày 12/12/2026.

Sở Y tế đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia.

UBND các xã, phường chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thôn, tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng. Đồng thời, đề nghị đưa kết quả tham gia cuộc thi thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm 2026 đối với tập thể, cá nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế trực thuộc tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động viên chức, người lao động tham gia; phối hợp với địa phương phổ biến nội dung cuộc thi đến cộng đồng.

Các địa phương, đơn vị tổng hợp kết quả tham gia trong báo cáo công tác truyền thông dân số và phát triển năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Thông tin liên hệ: Bà Tưởng Thị Quế Phương, chuyên viên Phòng Dân số và Trẻ em, Sở Y tế tỉnh Lào Cai; điện thoại: 0399.345.558.