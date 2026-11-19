Chuyển đổi số công tác Đảng đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt của Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông. Các đảng viên được hướng dẫn thực hiện thao tác trên môi trường số, làm quen với phương thức nộp đảng phí điện tử thay cho cách thức truyền thống. Đến nay, 100% các đảng viên trong chi bộ thôn Cang Đề đã thành thạo việc nộp đảng phí điện tử.

A Giàng A Tùng - Phó Bí thư Chi bộ thôn Cang Đề (bên phải) hướng dẫn đảng viên nộp đảng phí điện tử.

Ông Giàng A Tùng - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông, cho biết: “Để việc triển khai đạt hiệu quả, chi bộ chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đảng viên tiếp cận và sử dụng thành thạo các tiện ích số. Bên cạnh hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi còn gửi video hướng dẫn lên nhóm zalo của chi bộ để đảng viên tự nghiên cứu và sử dụng”.

Không chỉ ứng dụng công nghệ số trong thu, nộp đảng phí, chuyển đổi số trong Đảng đang được triển khai trên nhiều mặt công tác của các cơ quan Đảng. Đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành phân quyền quản lý hệ thống; 85% đảng viên đã truy cập, sử dụng ứng dụng; 100% đảng ủy xã, phường triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương theo dõi 398 nhiệm vụ với 1.912 tài khoản, được cấp đến cấp xã theo 4 khối. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp triển khai tại 112 đơn vị, 9.554 tài khoản; tỷ lệ xử lý văn bản đến 82,5%, văn bản đi 84,7%. Từ ngày 01/8/2026, 4 thủ tục hành chính của Đảng đã chính thức được triển khai trên môi trường điện tử tại 4.604 tổ chức.

Các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, số hoá hồ sơ, dữ liệu đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Nhiều Đảng ủy cơ sở đã và đang đẩy nhanh tiến độ số hoá, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử. Đến nay, cơ sở dữ liệu đảng viên toàn tỉnh đã chỉnh lý 124.633/125.841 hồ sơ (99%), cập nhật 117.217/125.841 hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 (93,1%); số hóa 6.127.333/6.724.433 trang tài liệu (91,1%), đưa 330.000 trang vào khai thác.

Ông Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: “Hiện nay, việc quản lý đảng viên được thực hiện trên dữ liệu. Vì vậy, cập nhật thông tin về tổ chức đảng và đảng viên trên phần mềm rất quan trọng. Chúng tôi đang chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành việc cập nhật sớm hơn so với kế hoạch”.

Tại Đảng bộ xã Nậm Có, việc rà soát, chuẩn hoá và số hoá hồ sơ đảng viên đang được tập trung triển khai. Do đặc thù địa bàn vùng cao, địa phương chú trọng huy động cán bộ có kiến thức công nghệ thông tin trực tiếp tham gia thực hiện, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu.

Xã Nậm Có tích cực số hoá hồ sơ đảng viên.

Ông Tô Văn Học - Phó Bí thư Thường trực xã Nậm Có cho biết: "Đảng bộ xã Nậm Có hiện có 10 chi bộ thôn với 326 đảng viên. Chúng tôi xác định phải cập nhật đầy đủ, chính xác, sử dụng hiệu quả dữ liệu đảng viên. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, chuẩn hóa thông tin, huy động cán bộ có kiến thức công nghệ thông tin hỗ trợ số hóa hồ sơ, hướng dẫn đảng viên tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Mục tiêu là hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30/11/2026, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ tốt hơn công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.”

Từ ngày 01/8/2026, 4 thủ tục hành chính của Đảng đã chính thức được triển khai trên môi trường điện tử.

Để chuyển đổi số đi vào thực chất, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng các cơ quan đảng với 75% cán bộ được trang bị máy tính để bàn. Đồng thời, triển khai các phần mềm biểu quyết, phần mềm SMS gửi tin nhắn, hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số với 13 nhiệm vụ. Tỉnh Lào Cai cũng đưa kết quả chuyển đổi số thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Chấn Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số sẽ góp phần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Vì vậy, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn tiến độ thực hiện với từng nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất”.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã góp phần thay đổi tư duy, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã góp phần thay đổi tư duy, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm dữ liệu cập nhật chính xác, thường xuyên, đồng bộ và khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn góp phần nâng cao kỹ năng số, trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành các hệ thống.