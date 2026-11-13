Lào Cai: Đẩy mạnh số hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xây dựng

Hiện nay, Sở công khai 224 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó có 178 thủ tục cấp tỉnh và 46 thủ tục cấp xã.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã tiến hành rà soát toàn bộ 178 thủ tục thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm từ 20 - 50% thời gian giải quyết đối với 52 thủ tục. Đồng thời, danh mục thủ tục hành chính cũng được rà soát, cập nhật, trong đó có 3 thủ tục ban hành mới, 40 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục bị bãi bỏ.

Cùng với đơn giản hóa quy trình, công tác số hóa được đẩy mạnh với 100% thủ tục hành chính chuyên ngành đã được tích hợp lên Hệ thống dịch vụ công của Bộ Xây dựng; 100% thủ tục trực tuyến được xác thực qua định danh cá nhân/căn cước với tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt trên 90%. Qua khảo sát trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đáng chú ý, Sở đã triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động xây dựng, đưa vào sử dụng 2 hệ thống phần mềm phục vụ quản lý nhà nước, trong đó có hệ thống quản lý đường bộ tỉnh Lào Cai, đã số hóa 2.531 km quốc lộ, đường tỉnh và một phần đường huyện trên bản đồ số.

Sở Xây dựng đang đẩy mạnh số hóa tài liệu, đồng thời triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành.

Những kết quả trên góp phần đổi mới quy trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025, Sở Xây dựng được đánh giá xếp thứ 5/16 ban, sở, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.