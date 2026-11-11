Lào Cai đẩy mạnh số hóa dữ liệu, phát triển kinh tế số

Đến nay, toàn tỉnh đã số hóa hơn 119.000 trang tài liệu, tương đương 45 GB dữ liệu, đạt 238% chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, tỉnh triển khai Chiến dịch 90 ngày chuẩn hóa 3 cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xăng dầu và chợ.

Số hoá tài liệu phục vụ quản lý, điều hành và phát triển chính quyền số.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nền tảng cửa khẩu số tiếp tục được vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3, với thời gian xử lý dưới 2 phút/xe. Để tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tỉnh đang nghiên cứu tích hợp các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, máy soi 6 chiều; đồng thời xây dựng Bản đồ số logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cửa khẩu số nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, Lào Cai đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số và thương mại điện tử, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: thương mại điện tử xuyên biên giới; số hóa nông sản và sản phẩm OCOP; ứng dụng các giải pháp kinh doanh số; phát triển logistics và thanh toán số; đào tạo nguồn nhân lực kinh tế số.

Chính sách hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Điểm nổi bật của dự thảo là đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng gắn với kết quả đầu ra cụ thể, có thể kiểm chứng, qua đó tạo điều kiện đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Dự kiến, nghị quyết sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào tháng 12/2026.

Lào Cai đã đưa nhiều sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, tỉnh chuẩn bị thí điểm chuyển đổi số trong quản lý hoạt động khoáng sản tại một số mỏ apatit và đá vôi, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu về vị trí, địa chất, trữ lượng, tài nguyên và pháp lý các mỏ. Theo lộ trình, việc chuẩn hóa dữ liệu hoàn thành trước ngày 31/12/2026, vận hành thí điểm trong năm 2027.

Lào Cai chuẩn bị thí điểm chuyển đổi số trong quản lý hoạt động khoáng sản tại một số mỏ apatit và đá vôi.

Việc đồng bộ số hóa dữ liệu với các chính sách hỗ trợ kinh tế số được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.