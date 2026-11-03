Lào Cai đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành

Điểm nhấn nổi bật là Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Được triển khai từ ngày 1/8 đến 30/10/2026, chiến dịch đặt mục tiêu cập nhật 70 cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, đến hết ngày 30/10, toàn tỉnh đã cập nhật 130 cơ sở dữ liệu. Trong đó, có 80 cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu thực gồm 75 cơ sở dữ liệu có dữ liệu đầy đủ và 5 cơ sở dữ liệu có một phần dữ liệu.

Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Đoạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, sau khi chiến dịch hoàn thành, đơn vị sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng những cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành hằng ngày của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, lấy dữ liệu này tái sử dụng cho các hoạt động của các cơ quan Nhà nước cũng như Nhân dân.

Toàn tỉnh đã cập nhật 130 cơ sở dữ liệu.

Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu. Trong tổng số 211.646.884 trang tài liệu, đã chỉnh lý hoàn chỉnh 122.136.779 trang (khoảng 57,7%) và đã số hóa 19.066.138 trang.

Tỉnh Lào Cai tích cực số hóa tài liệu.

Lĩnh vực đất đai đã làm sạch, chuẩn hóa 3.015.306 thửa đất, là một trong số các tỉnh đứng đầu toàn quốc về hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác thực dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư đạt 99,96%. Lũy kế liên thông 61.615 giấy chứng sinh, 357 giấy chứng tử, 118.285 giấy khám sức khỏe lái xe.

Tỉnh Lào Cai đã làm sạch, chuẩn hóa 3.015.306 thửa đất.

Tuy nhiên, công tác số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu mới ở mức “có khung, chưa có sản phẩm cuối cùng”. Cùng với đó, số hóa tài liệu chậm, không đồng đều (cấp xã mới đạt khoảng 9,5%, 09/99 xã, phường chưa số hóa, 39/99 xã, phường đạt dưới 5%; 43/68 cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thực,…

Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy nhanh tiến độ số hóa, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử.

Tại Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, tổ chức ngày 30/10/2026, đồng chí Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; xây dựng kế hoạch, lộ trình chỉnh lý, số hóa tài liệu; hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và đề xuất khung kiến trúc công nghệ cho 3 sản phẩm năm 2027, gồm: Cửa khẩu xanh, khung công nghiệp xanh, du lịch xanh. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật và Kho dữ liệu tỉnh và Cổng dữ liệu mở tỉnh. Trong đó, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉnh lý, chuẩn hóa dữ liệu trước khi cập nhật, thống nhất về tính chính xác, số liệu, thông tin. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử, số hóa các tài liệu có mức độ ưu tiên 1, hoàn thành xong trước 31/12/2026.