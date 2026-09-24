Lào Cai đẩy mạnh khuyến học xanh gắn với phát triển bền vững

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh chủ trì Hội thảo cùng sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Hội Khuyến học các xã Lục Yên, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Phúc Lợi, Mường Lai và nguyên lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Lục Yên.

Hội Khuyến học Lào Cai tăng cường giải pháp gắn kết khuyến học với bảo vệ môi trường

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của các cấp hội khuyến học trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo trong việc xây dựng "Cộng đồng học tập xanh" cũng như "Gia đình học tập xanh" tại các địa phương đã được chia sẻ rộng rãi.

Bên cạnh đó, các tham luận tâm huyết từ đại diện các xã đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học xanh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tích cực thảo luận về vai trò của các cấp hội khuyến học trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, chia sẻ về các mô hình học tập tiêu biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh đánh giá cao các ý kiến tham luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các cấp Hội khuyến học cần khẩn trương cụ thể hóa "Khuyến học xanh" thành chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Quá trình triển khai phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kết quả thực hiện.

Đồng thời, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, liên tục nhằm tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức sang hành động.

Các cấp Hội khuyến học cũng cần tăng cường huy động sự tham gia của toàn thể nhân dân, đặc biệt chú trọng lực lượng học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Cùng với đó, việc chủ động phối hợp liên ngành triển khai các phần việc cụ thể sẽ giúp kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đề nghị ngay sau hội thảo, các cấp Hội nhanh chóng đưa các nội dung đã thống nhất vào thực tiễn, góp phần "xanh hóa" hoạt động khuyến học và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai.