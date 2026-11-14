Lào Cai đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi

Theo Kế hoạch số 534, ngày 13/11/2026 của UBND tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung rà soát các chương trình, chính sách, mô hình và nhu cầu hỗ trợ liên quan đến người cao tuổi; xác định lĩnh vực ưu tiên, cơ quan đầu mối và danh mục đề xuất hợp tác quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và cộng đồng là những lĩnh vực được tỉnh ưu tiên hợp tác.

Các lĩnh vực được ưu tiên hợp tác gồm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và cộng đồng; đào tạo đội ngũ chăm sóc; ứng dụng công nghệ hỗ trợ, nâng cao kỹ năng số và xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi.

Tỉnh chủ động kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và các đối tác phát triển để trao đổi kinh nghiệm, vận động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, chuyên gia, trang thiết bị và nguồn lực hợp pháp.

Các mô hình hỗ trợ người cao tuổi được triển khai tại cộng đồng, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh định hướng nghiên cứu, lựa chọn thí điểm các mô hình hỗ trợ người cao tuổi tại cộng đồng, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật hoặc hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ. Việc triển khai sẽ tận dụng mạng lưới y tế cơ sở, Hội Người cao tuổi và các tổ chức cộng đồng hiện có, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh chú trọng hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận chuyển đổi số thông qua hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin y tế và an sinh an toàn. Các giải pháp công nghệ, thiết bị hỗ trợ được khuyến khích nghiên cứu, kết nối và tiếp nhận theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi.

Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông việc tổ chức các sân chơi thể thao cho người cao tuổi.

Tỉnh cũng xác định người cao tuổi là nguồn lực xã hội, không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn có thể tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Người cao tuổi được khuyến khích phát huy kinh nghiệm, tri thức và uy tín trong giáo dục truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và truyền dạy nghề truyền thống.

Tỉnh đồng thời nghiên cứu cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với người cao tuổi, gắn với du lịch cộng đồng, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và sinh kế địa phương.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu, kết nối đối tác quốc tế, theo dõi và đôn đốc thực hiện kế hoạch. Sở Y tế chủ trì các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; Sở Nội vụ phối hợp triển khai công tác người cao tuổi; các sở, ngành, Hội Người cao tuổi tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện.

Tỉnh chú trọng hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận chuyển đổi số thông qua hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát nhu cầu, xác định nhiệm vụ ưu tiên và đề xuất nội dung hợp tác cho giai đoạn 2026 - 2027. Giai đoạn 2028 - 2031, tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, đánh giá kết quả, duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả, phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế có chọn lọc, tỉnh hướng tới từng bước nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho cộng đồng.